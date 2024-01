Die Firmenpleite des Signa-Konzerns schlägt weiterhin hohe Wellen. Nun hat offenbar auch das berühmteste Kaufhaus Deutschland – das Kaufhaus des Westens in Berlin (KaDeWe) – einen Insolvenzantrag gestellt.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Die Signa-Insolvenz trifft nun auch Berlin.

So soll das bekannteste Kaufhaus der Bundeshauptstadt, das Kaufhaus des Westens in Berlin (KaDeWe), einen Insolvenzantrag gestellt haben.

Betroffen seien zudem auch die Luxuskaufhäuser Alsterhaus in Hamburg und Oberpollinger in München.

Muss nun das berühmteste Kaufhaus Deutschlands – das Kaufhaus des Westens in Berlin (KaDeWe) – ebenfalls Insolvenz anmelden? Laut übereinstimmenden Medienberichten sei das Kult-Kaufhaus pleite, schreibt der "Spiegel". So sei bereits am Freitag (26. Januar) ein Insolvenzantrag gestellt worden.

Das Wirtschaftsmagazin "Capital" berichtet unter anderem, dass die KaDeWe Group einen eigenen Insolvenzantrag vorbereite. Das Insolvenzverfahren solle offenbar in dieser Woche in Berlin beantragt werden, "wo die Gruppe mit offiziellem Firmensitz in Essen den weitaus größten Teil ihres Geschäfts macht", so "Capital".

Wie der Autor des "Capital"-Berichts, Thomas Steinmann, zudem am Sonntag (28. Januar) auf dem Kurznachrichtendienst X berichtete, sei der Insolvenzantrag der KaDeWe-Gruppe am Freitagabend (26. Januar) nach Dienstschluss des Amtsgerichts herausgegangen und für Montagmorgen (29. Januar) sei eine offizielle Kommunikation geplant.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Von der Insolvenz seien zudem die Luxuskaufhäuser Alsterhaus in Hamburg und Oberpollinger in München betroffen, die ebenfalls zur Gruppe gehören, ergänzt der "Tagesspiegel".

Am Amtsgericht Charlottenburg seien bereits Insolvenzverfahren zahlreicher Gesellschaften aus dem Immobilienbereich der Signa-Gruppe gebündelt – auch Firmen, die Immobilien an die KaDeWe Group vermieten, schreibt "Capital" weiter. Die Führung unterliege dabei dem Insolvenzverwalter Torsten Martini von der Kanzlei Görg.

Im Video: Beliebter Sportartikelhändler ist pleite

Rettet die thailändische Central Group das KaDeWe?

Rund 800 Millionen Euro Umsatz konnte die KaDeWe Group zuletzt verzeichnen. Hierbei hält die Signa Gruppe des österreichischen Immobilienhändlers René Benko 49,9 Prozent der Anteile; die Mehrheit mit 50,1 Prozent besitzt seit dem Jahr 2015 die Central Group aus Thailand, hinter der die Milliardärsfamilie Chirathivat steht. Die Central Group sei zudem der größte Betreiber von Shoppingmalls in Thailand, berichtet "Capital" weiter.

Ob nun die thailändische Central Group die Signa-Anteile übernehmen werde, ist noch unklar. Allerdings habe sie versichert, "unabhängig von der Position unseres Joint-Venture-Partners" alle ihre Luxusgeschäfte in Europa zu unterstützen. Man werde "sicherstellen, dass sie die notwendige Unterstützung erhalten, um ihren Betrieb wie gewohnt weiterführen zu können", zitiert "Capital". Bereits im Jahr 2022 hatten demnach die Thailänder der Signa-Gruppe knapp die Hälfte an der Berliner KaDeWe-Immobilie abgekauft. Dies sollte Benko helfen, seine finanziellen Schwierigkeiten in den Griff zu bekommen.

Laut "Capital" sei die Central Group nun allerdings nicht mehr willig gewesen, weiteres Geld bereitzustellen, wie es aus Unternehmenskreisen heiße. Daher bestehe jetzt auch die Möglichkeit, dass "die Thailänder die Pleite nutzen wollen, um die Signa-Anteile an der KaDeWe-Gruppe günstiger zu übernehmen", spekuliert "Capital". Oder aber, dass sie dies als Druckmittel in Verhandlungen mit den Insolvenzverwaltern der Signa-Seite nutzen.

Im Video: Insolvenzantrag von Galeria Kaufhof Karstadt: Mitarbeiter bangen um Jobs

Anzeige

Anzeige

Müssen deutsche Steuerzahler zahlen?

Auch könnten Steuerzahler:innen in Deutschland von der Firmenpleite der KaDeWe-Group betroffen sein. So hatte das Unternehmen eine Ausfallbürgschaft der Länder Berlin und Hamburg sowie des Bundes für einen Bankkredit in Höhe von bis zu 90 Millionen Euro zu Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020 erhalten. Dieser – von der Großbank BNP ausgerichtete Betriebsmittelkrendit – würde in diesem Jahr fällig. Könne die KaDeWe Group ihn allerdings nicht mehr zurückzahlen, müsse "die öffentliche Hand einspringen", erklärt "Capital".

Für uns ist ganz klar: Das KaDeWe ist eine Warenhaus-Ikone. Es ist das bekannteste Kaufhaus Deutschlands. Es ist ein absolutes Flaggschiff und auch Wahrzeichen unserer Stadt. Franziska Giffey (SPD), Wirtschaftssenatorin Berlin

Allerdings beabsichtige der Berliner Senat "alles dafür tun", um "den Erhalt des KaDeWe zu sichern und die Möglichkeiten dafür auszuschöpfen". So zitiert "rbb24" Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) mit den Worten: "Für uns ist ganz klar: Das KaDeWe ist eine Warenhaus-Ikone. Es ist das bekannteste Kaufhaus Deutschlands. Es ist ein absolutes Flaggschiff und auch Wahrzeichen unserer Stadt."

Anzeige

Rund 1.900 Beschäftigte betroffen

Der Insolvenzantrag umfasse demnach die Betreibergesellschaft der KaDeWe Group und damit das Warenhausgeschäft mit seinen 1.900 Mitarbeitern.

Zudem hätten die Grundstücksgesellschaften für die Immobilien des Alsterhauses und des Oberpollinger bereits in der vergangenen Woche einen Insolvenzantrag gestellt, schreibt der "Spiegel" abschließend.