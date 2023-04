Der Milliardär und viermalige frühere Ministerpräsident Berlusconi musste in den letzten Jahren immer wieder krankheitsbedingt behandelt werden. Jetzt liegt er wegen einer Lungenentzündung auf der Intensivstation.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Große Sorge um den ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi.

Der 86-Jährige liegt auf der Intensivstation im Krankenhaus.

Dort wird er wegen einer Lungenentzündung und Blutkrebs behandelt.

Der seit Jahren gesundheitlich angeschlagene Silvio Berlusconi liegt auf der Intensivstation. Wegen einer Lungenentzündung und Leukämie wird der frühere italienische Ministerpräsident in der Klinik San Raffaele in Mailand behandelt. Seine behandelnden Ärzte bestätigten das am Donnerstag, den 6. April.

Demnach leidet der 86-Jährige an einer sogenannten chronischen myeloischen Leukämie. Damit die Lungenentzündung sich nicht zu schwer auf den Blutkrebs auswirkt, werde der Politiker stationär behandelt, hieß es darüber hinaus.

Italienische Medien wie die Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos hatten zuvor gemeldet, dass Berlusconi in der Klinik eine Chemotherapie begonnen habe. Dazu äußerte sich sein Arzt Alberto Zangrillo in dem Bulletin nicht. Den Medizinern zufolge sind bislang allerdings noch keine Anzeichen einer akuten Verschlechterung der Leukämie festgestellt worden.

Der kranke Politiker sei "ein Fels"

Der rechtspopulistische italienische Politiker, der von 1994 bis 2011 mit Unterbrechungen insgesamt vier Regierungen vorgestanden hatte, war am Mittwoch in die Klinik San Raffaele in Mailand eingeliefert worden. Anfangs war die Rede von Herz-Kreislauf- und Atemproblemen.

Berlusconis Kinder Marina und Luigi sowie sein Bruder Paolo kamen am Donnerstag in der Klinik in der norditalienischen Metropole an. Bereits am Mittwoch hatten den Ex-Regierungschef seine Geschwister, Kinder und seine Lebenspartnerin Marta Fascina im Krankenhaus besucht. Beim Verlassen der Klinik sagte der Bruder: "Sein Zustand ist stabil, er ist ein Fels."

Anzeige

Anzeige

Politische Weggefährten sorgen sich

Italiens Außenminister und Vize-Chef von Forza Italia, Antonio Tajani, sagte am Donnerstagmorgen im italienischen Fernsehen, dass Berlusconis Zustand stabil sei und er eine "ruhige Nacht" verbracht habe. "Wir hoffen, dass der Löwe bald zurückkehrt. Er gibt niemals auf", sagte Tajani. "Wir bleiben optimistisch."

Politische Weggefährten sprachen dem Unternehmer und Vorsitzenden der Regierungspartei Forza Italia Genesungswünsche aus. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni wünschte ihm "von Herzen eine gute Besserung". "Forza, Silvio!", schrieb sie bei Twitter. Als bei einer Abstimmung im Senat, dem Berlusconi angehört, am Mittwochabend sein Name mit dem Vermerk "abwesend" aufgerufen wurde, brach unter den Abgeordneten Applaus aus.

Anzeige

Berlusconis Gesundheitszustand schwankt

Erst vergangenen Donnerstag war Berlusconi nach einem viertägigen Aufenthalt aus der Mailänder Klinik entlassen worden. Offiziell war damals von Routineuntersuchungen die Rede. Laut Berichten wurde Berlusconi aber bereits wegen Herz-Kreislauf-Problemen behandelt.

Berlusconi kämpft seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen. Ende 2020 erkrankte er etwa an Corona und einer Lungenentzündung, in Jahren davor musste er wegen einer Harnwegsinfektion stationär behandelt werden. 2016 hatte er sich einer Herz-Operation unterzogen.