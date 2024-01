Bewohner entdecken mysteriöse Risse - 20 Häuser in Unna evakuiert

Mysteriöser Vorfall in Unna kurz vor Jahreswechsel: Bewohner:innen entdecken am Mauerwerk ihrer Häuser Risse. THW und Feuerwehr evakuieren sofort - und sperren die Gebäude. Die Ursachenforschung läuft.

Riesen-Schreck für die 37 Bewohner:innen des Hortensienwegs in Unna, Nordrhein-Westfalen: Kurz vor Jahreswechsel entdeckten Anrainer Risse im Mauerwerk ihrer Häuser. Laut Pressemitteilung der Kreisstadt Unna reagierte die Feuerwehr am Samstag (30. Dezember) umgehend und evakuierte die 20 betroffenen Häuser. Der Straßenzug wurde gesperrt. Die Ursache für die mysteriösen Risse ist bislang unklar.

Im Video: Hochwasser in Niedersachsen - Faeser besucht Krisengebiet

Offenbar hatte zunächst eine Familie Risse im Mauerwerk ihres Hauses entdeckt und über Wasser im Keller geklagt. Expert:innen des Technischen Hilfswerks (THW) stellten laut Bericht daraufhin fest, dass das Gebäude einsturzgefährdet war. In der Folge wurden die Schäden bei den Nachbarn entdeckt. Bei einem weiteren Gebäude sei zudem der Boden im Eingangsbereich abgesackt.

Möglicher Zusammenhang mit Hochwasser

Um potenzielle Gefahren auszuschließen, entschied die Einsatzleitung, rund 20 Gebäude in dem betroffenen Bereich zu evakuieren. Die Bewohner:innen verbrachten die Nacht in privat organisierten Ersatzunterkünften. Am Silvestertag wurde das Betretungsverbot für 18 der 20 evakuierten Häuser nach einer erneuten Begutachtung aufgehoben. Allerdings bleiben zwei Häuser weiterhin unbetretbar.

Der Grund für das kaputte Mauerwerk ist noch unklar, allerdings geht die Stadtverwaltung davon aus, dass die hohen Niederschlagsmengen in Kombination mit dem ohnehin erhöhten Grundwasserstand in der Region ursächlich sein könnten.