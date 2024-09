Das Testinstitut Öko-Test untersuchte 15 Bio-Obstgläschen für Kinder. Die Mehrheit der getesteten Obstbreie sei dabei empfehlenswert.

Öko-Test hat insgesamt 15 Obstbrei-Gläschen in Bio-Qualität für Kinder unter die Lupe genommen. Laut den Verbraucherschützer:innen waren alle getesteten Produkte ohne Pestizidbelastungen.

BPA in sechs Sorten

Allerdings fanden die Tester:innen in sechs Sorten die Industriechemikalie Bisphenol A (BPA), das als hormonell wirksam und als fortpflanzungsgefährdend gilt. Bereits in winzigen Mengen kann die Chemikalie in den Hormonhaushalt eingreifen, so BUND. Zudem dient die Chemikalie zur Herstellung des Kunststoffes Polycarbonat wie auch von Epoxid-Kunstharzen.

Auf Nachfrage des Testinstituts allerdings hätten alle Hersteller versichert, dass in ihren Verpackungen kein BPA zum Einsatz käme – auch nicht beim Deckel.

Jürgen Arning, Experte für Chemikalien beim Umweltbundesamt, erklärt dies so: "BPA kommt in der Industrie in vielen Materialien breit zum Einsatz, sodass es durchaus sein kann, dass die Quelle nicht im Produkt selbst liegt." So baue es sich in Lebensmitteln nicht einfach ab und könne auch auf dem Transport (beispielsweise durch die verwendete Verpackung) in die Rohstoffe gelangen.

Im vergangenen Jahr hat die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) die noch gesundheitlich vertretbare Tagesdosis an Bisphenol A auf 0,2 Nanogramm pro Kilogramm Körpergewicht festgelegt (der sogenannten TDI), was 20.000-mal niedriger ist als vorher. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hingegen empfiehlt einen TDI von 200 Nanogramm.

Zwar sind beide TDI-Werte rechtlich nicht bindend, aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes allerdings orientiert sich Öko-Test an dem strengeren TDI der EFSA, heißt es in der Pressemitteilung des Testinstituts.

Demnach überschreitet ein acht Kilogramm schweres Kleinkind den TDI um das Zwei- bis Fünffache, wenn es 100 Gramm belasteten Brei isst. Bei der Sorte "Sprösslinge Apfel Holsteiner Cox" von Nanny Pear Food ist es sogar das 181-fache.

Keine Pestizide oder Schwermetalle

Positiv fiel den Tester:innen auf, dass die beauftragten Labore weder Pestizide, Patulin, Schwermetalle noch eine erhöhte Keimbelastung festgestellt haben.

Auch fanden die Produktprüfer:innen in den meisten Babygläschen tatsächlich nur Obst und keine Zusätze wie Säfte, Konzentrate und Verdickungsmittel.

Allerdings bemängelten die Tester:innen den Hinweis "ohne Zusatz von Zucker", da im Kleingedruckten der Hinweis folgt, dass die Zutaten "von Natur aus Zucker" enthalten. So kam der süßeste Obstbrei auf mehr als acht Würfelzucker pro Glas (13 Gramm Zucker pro 100 Gramm). Zudem ist Fruchtzucker (Fructose) kein "besserer Zucker", da auch dieser Übergewicht, Stoffwechselstörungen, Karies oder eine Fettleber verursachen kann.

Hervorzuheben sei auch, dass lediglich bei vier Produkten in den Deckeldichtungen PVC/PVDC/chlorierte Verbindungen nachgewiesen wurden. Dies sei eine deutliche Verbesserung zum letzten Test, so Öko-Test - damals wurden in allen Breien positive Befunde entdeckt.

Das sind die Testsieger (Testurteil "sehr gut")

Aldi Süd: Mamia Bio Apfel-Mango

Kaufland: K-Bio Banane in Apfel

Insgesamt schnitten allerdings acht der getesteten Produkte mit "sehr gut" oder "gut" ab. Zudem sei die Mehrheit der getesteten Obstbreie empfehlenswert.

Lediglich drei der getesteten Produkte erreichten nur ein "ausreichend". Durchgefallen durch den Test ist keines der Breigläschen.

Das sind der Testverlierer ("ausreichend")

Dm: Babylove Erdbeere & Himbeere im Apfel

Erdbär: Freche Freunde: Babyapfel, Erdbeere und Blaubeere

Dm: Bio Apfel-Himbeere-Heidelbeere, Demeter