Blitzermarathon 2023: In diesen Bundesländern sollten Autofahrer vom Gas gehen

Der April steht in Europa wieder ganz im Zeichen des Blitzers: In zahlreichen Bundesländern werden vermehrt Raser aus dem Verkehr gezogen, besonders am 21. April sollten Autofahrer:innen vom Gas gehen.

Seit Montag (17. April) geht die Polizei in mehreren Bundesländern im Rahmen der europaweiten Verkehrsaktion "Speedmarathon" - in Deutschland besser bekannt als "Blitzermarathon" - verstärkt gegen Temposünder vor. Autofahrer:innen sollten sich vermehrt auf Kontrollen einstellen.

"Rasen ist Ausdruck für rücksichtsloses und egoistisches Verhalten im Straßenverkehr und kostet Menschenleben", erklärte Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) im Vorfeld der Aktion. Auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) mahnt: "Zu hohe und nicht angepasste Geschwindigkeit war 2022 die Ursache für mehr als ein Viertel aller tödlichen Verkehrsunfälle in Bayern."

Aktionen in zahlreichen Bundesländern geplant

So wird die Polizei etwa in Baden-Württemberg, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen über mehrere Tage Raser aus den Verkehr ziehen. In anderen Bundesländern, darunter Bayern und Hessen, ist lediglich für Freitag (21. April) ein "Blitzermarathon" angekündigt, teilweise sollen die Kontrollpunkte aber zuvor bekannt gegeben werden. Schulen, Kitas, Altenheime und Unfallschwerpunkte sollen dabei besonders im Fokus stehen. Das Magazin "Autobild" hat aufgelistet, in welchen Bundesländern welche Maßnahmen geplant sind.

Übersicht: Das planen die Bundesländer während des Blitzmarathons 2023