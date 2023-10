Eine Bombendrohung schockt das ZDF in Mainz. Inzwischen kann der Sender aber Entwarnung geben.

Aufregung beim ZDF in Mainz: Nach einer Bombendrohung gegen den Sender mussten rund 600 Mitarbeiter:innen zwischenzeitlich ihre Arbeitsplätze verlassen. Wegen der Bombendrohung waren mehrere Gebäude auf dem ZDF-Gelände im Stadtteil Lerchenberg geräumt worden, darunter auch das Sendebetriebsgebäude und das Hochhaus, in dem die Verwaltung des Senders sitzt, wie eine ZDF-Sprecherin am Montag (23. Oktober) sagte.

Inzwischen konnte aber Entwarnung gegeben werden. Die Mitarbeiter:innen seien an ihre Arbeitsplätze zurückgekehrt, hieß es.

Mehr dazu in Kürze.