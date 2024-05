Brand in Berlin-Lichterfelde: Warnung vor giftigen Rauchgasen

In einer Firma für Metalltechnik brennt es lichterloh, zahlreiche Einsatzkräfte sind im Einsatz. Die Feuerwehr warnt die Bevölkerung vor gefährlichem Rauch.

Großeinsatz in Berlin-Lichterfelde: Das Gebäude einer Firma für Metalltechnik in Berlin-Lichterfelde steht nach Angaben der Berliner Feuerwehr in Vollbrand. Teile des Gebäudes seien eingestürzt. In der Halle sind den Angaben zufolge auch Gefahrenstoffe gelagert. Mittlerweile seien 160 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort, auch Sondereinsatzkräfte. Ein Technikraum im 1. Obergeschoss des Fabrikgebäudes brenne "in voller Ausdehnung", wie ein Feuerwehrsprecher am Freitagvormittag (3. Mai) sagte.

Feuerwehr: "Extreme Gefahr"

Die Berliner Feuerwehr warnt die Bevölkerung vor gefährlichen Rauchgasen. Laut einer entsprechenden Warnmeldung besteht "extreme Gefahr". "Nach Auswertung der Wetterlage und der entsprechenden Windrichtung, ziehen die Rauchgase von der Einsatzstelle in nördliche Richtung", wie die Feuerwehr warnte.

Menschen sollten das betroffene Gebiet meiden und weiträumig umfahren. Auch wenn keine Rauchwolke zu sehen sei, sollten Fenster und Türen geschlossen bleiben und Lüftungen und Klimaanlagen abgeschaltet werden.

Verletzte gebe es nicht, so der Sprecher. Alle Personen hätten den Ort selbstständig verlassen können. Die Feuerwehr setzte Löschschaum ein. Das Gebäude konnte zunächst nicht betreten werden.

Flammen und dichter Qualm sind am Himmel zu sehen. © Christoph Soeder/dpa