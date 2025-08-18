Es brennt im Ausgehviertel Dotombori: Im japanischen Osaka ist die Feuerwehr ausgerückt, zwei Feuerwehrleute sind offenbar ums Leben gekommen.

Bei einem Brand in Osakas beliebtem Ausgeh-Viertel Dotombori sind Montag (18. August) nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters zwei Feuerwehrleute ums Leben gekommen. Das Feuer war im ersten Stock eines Gebäudes ausgebrochen. Der betroffene Stadtteil der westjapanischen Stadt beherbergt viele Shopping-Möglichkeiten und ist insbesondere aufgrund des Nachtlebens bei Tourist:innen äußerst beliebt.

Zuvor hatte bereits das japanischen Medium "The Mainichi" berichtet, dass drei Menschen ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Nach Polizeiangaben wurde eine Frau wegen durch Rauch verursachte Atemprobleme in eine Klinik eingeliefert. Bei den anderen beiden Betroffenen handelt es sich mutmaßlich um die mittlerweile verstorbenen Feuerwehrleute.

Um 9:50 Uhr (Ortszeit) ist laut Feuerwehr ein Notruf eingegangen. Aus dem brennenden Gebäude, welches sich in der Nähe der berühmten Glico-Leuchtreklame befindet, stieg schwarzer Rauch auf, wie eine Aufnahme eines "Kyodo News"-Hubschraubers zeigt. Passant:innen sowie Tourist:innen blieben stehen und verfolgten die Löscharbeiten der Feuerwehr in Dotombori.

