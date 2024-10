"Bricht fast alle Rekorde": Tropensturm wütet auf den Philippinen

Vor wenigen Wochen sorgte noch Taifun "Krathon" für Chaos, nun droht mit "Trami" weitere Zerstörung auf den Philippinen. "Das Schlimmste steht uns noch bevor", warnt der Präsident.

Das Wichtigste in Kürze Tropensturm "Trami" sorgt auf den Philippinen für schwere Überschwemmungen und Erdrutsche.

Dabei soll der Sturm erst am Mittwochabend (23. Oktober) auf Land treffen.

Über 24.000 Menschen mussten bereits ihre Häuser verlassen.

Auf den Philippinen wütet erneut ein heftiger Tropensturm. "Trami" hat vor allem im Osten des Inselstaates für schwere Überschwemmungen und Erdrutsche gesorgt, noch bevor er überhaupt auf Land getroffen ist. Mindestens drei Menschen seien bereits ums Leben gekommen, teilte die Polizei mit. Mehr als 24.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen und sich in Sicherheit bringen. Tausende weitere saßen laut Küstenwache in Häfen fest, nachdem der Schiffsverkehr eingestellt werden musste.

Im Video: "Winde wie ein Erdbeben" – Supertaifun Krathon tobt in Asien

In der östlichen Provinzen Albay und der nahe gelegenen Stadt Naga City retteten sich Anwohner auf ihre Dächer. Jedoch kamen die Retter wegen der Wassermassen kaum zu ihnen durch. Ein Sprecher der örtlichen Notdienste erklärte, solche Regenmengen seien zuletzt vor mehr als 50 Jahren vom Himmel gekommen. "Das bricht wirklich fast alle Rekorde", sagte er.

Am Abend trifft "Trami" auf Land

Die Regierung setzte in der Hauptstadt Manila und anderen Provinzen der Insel Luzon vorsorglich den Unterricht in den Schulen aus. Dem Wetterdienst Pagasa zufolge soll "Trami" - der auf den Philippinen "Kristine" genannt wird - am Abend auf Land treffen und bis mindestens Freitag in der Region toben. Als Taifun wird "Trami" bisher aber noch nicht eingestuft.

"Das Schlimmste steht uns noch bevor, fürchte ich", warnte Präsident Ferdinand Marcos Jr. bei einer Besprechung mit dem Katastrophenschutz und anderen Regierungsstellen. "Bereiten wir uns alle vor. Die Wassermengen sind beispiellos."

Vor drei Wochen wütete "Krathon"

Erst vor rund drei Wochen hatte Taifun "Krathon" auf den Philippinen eine Spur der Zerstörung mit Überflutungen und Erdrutschen hinterlassen. Anfang September fegte "Yagi" über die Inseln und riss etwa 20 Menschen in den Tod. Zehntausende mussten ihre Häuser verlassen.

Die Philippinen werden jedes Jahr von durchschnittlich etwa 20 Taifunen getroffen. Der bisher schlimmste Sturm "Haiyan" hatte im November 2013 mehr als 6.300 Todesopfer gefordert.