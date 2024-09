Kate Middleton hat in einer persönlichen Botschaft mitgeteilt, dass sie ihre Chemotherapie beendet habe. Nun wolle sie sich darauf konzentrieren, krebsfrei zu bleiben.

Prinzessin Kate hat ihre Chemotherapie nach eigenen Worten beendet. Die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William zeigte sich in einer persönlichen Botschaft erleichtert. Sie werde sich jetzt darauf konzentrieren, krebsfrei zu bleiben. Details zu ihrer Erkrankung werden privat bleiben, wie es hieß.

Die 42-Jährige hatte ihre Erkrankung im März ebenfalls in einer Videobotschaft öffentlich gemacht. In den vergangenen Monaten war die künftige Königin nur selten zu sehen gewesen. Zuletzt hatte sie sich bei der Siegerehrung des Tennisturniers von Wimbledon im Juli öffentlich gezeigt. Vor Kurzem kursierten Fotos, wie sie mit Ehemann William zu einem Gottesdienst in Schottland fuhr. Das Paar hat drei Kinder.

"Die vergangenen neun Monate waren unglaublich hart für uns als Familie", hieß es in Kates Botschaft. "Das Leben, wie man es kennt, kann sich in einem einzigen Moment verändern, und wir mussten einen Weg finden, um durch stürmische Wasser und einen unbekannten Weg zu navigieren."

Kate betonte, eine "Reise" mit Krebs sei komplex, beängstigend und unvorhersehbar. "Mit Demut bringt es dich Auge in Auge mit deinen eigenen Schwächen auf eine Weise, über die du noch nie nachgedacht hast und damit auch eine neue Perspektive auf alles." William und sie hätten über einfache, aber wichtige Dinge im Leben nachgedacht, die für viele Menschen normal erschienen.

"Mein Fokus ist jetzt, frei von Krebs zu bleiben. Obwohl ich die Chemotherapie beendet habe, ist mein Weg zur Heilung und vollständigen Genesung lang, und ich muss weiterhin von Tag zu Tag leben", betonte Kate. Trotz allem, was geschehen ist, gehe sie mit einem neuen Gefühl der Hoffnung und Dankbarkeit für das Leben in diese Phase der Genesung. Allen Krebspatienten versicherte Kate ihre Unterstützung.

Kates Erkrankung war nicht die einzige schwere Nachricht, die die Royal Family in diesem Jahr verkraften musste. Auch ihr Schwiegervater König Charles III. (75) wird wegen einer nicht näher erläuterten Krebserkrankung behandelt. Im Sommer musste auch Charles' Schwester Prinzessin Anne (73) mehrere Tage im Krankenhaus verbringen, weil sie bei einem Unfall vermutlich von einem Pferd am Kopf getroffen wurde.