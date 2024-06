Dringender Rückruf bei Aldi Süd: Dieses Brot wurde falsch verpackt

Aldi Süd warnt Verbraucher:innen mit einer Sesam-Allergie vor dem Verzehr seines "Nur Nur Natur Bio Steinofenbaguette Vollkorn". In der Verpackung befindet sich nämlich fälschlicherweise das Produkt "Steinofenbaguette Dinkel".

Der Brothersteller Bio Breadness GmbH ruft sein Produkt "Nur Nur Natur Bio Steinofenbaguette Vollkorn", das ausschließlich bei Aldi Süd verkauft wurde, zurück. Grund für den Rückruf sei ein Verpackungsfehler.

Demnach befindet sich in den Packungen laut des Warenrückrufs statt des "Steinofenbaguette Vollkorn" das Produkt "Steinofenbaguette Dinkel". Dieses enthält Sesam, was auf der Verpackung nicht angegeben ist. Menschen mit Allergien gegen Sesam sollten daher das vermeintliche "Steinofenbaguette Vollkorn" nicht verzehren.

Betroffene Verpackungen seien leicht zu erkennen, da das Baguette von außen mit Sesam, Leinsamen und Sonnenblumenkernen bestreut ist.

Die Brote enthalten das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 09. August 2024 und wurden in der Zeit nach 14:01 Uhr verpackt. Die Charge mit der Uhrzeit ist im transparenten Sichtfenster auf der Vorderseite der Verpackung aufgedruckt.

Zudem wurde bereits eine Meldung über das Schnellwarnsystem des Deutschen Allergie- und Asthmabund e. V. an die betroffene sensible Verbrauchergruppe versendet, heißt es in dem Warenrückruf des Herstellers Bio Breadness GmbH.

Menschen, die unter keiner Sesamallergie leiden, können das Produkt unbedenklich essen.

Dieses Produkt ist vom Rückruf betroffen:

Artikel: " Nur Nur Natur Bio Steinofenbaguette Vollkorn "

MHD: 09.08.2024

Uhrzeit: Alle "Steinofenbaguettes Vollkorn", die nach 14:01 Uhr verpackt wurden

Hersteller: Bio Breadness GmbH, Fulda

In Verkehrbringer: Aldi Süd

Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland Betroffene Bundesländer:

Das Produkt "Nur Nur Natur Bio Steinofenbaguette Vollkorn“, das ausschließlich bei Aldi Süd erhältlich ist, kann wegen eines Verpackungsfehlers möglicherweise Sesam enthalten. © Bio Breadness GmbH / Aldi Süd

Der Hersteller bittet Verbraucher:innen, die eines der betroffenen Brote erworben haben, für die Rückerstattung des Kaufpreises ein Foto von dem Produkt zu machen, auf welchem die Packung mit dem MHD erkennbar ist. Dieses solle dann unter dem Betreff "Rückruf Bio-Steinofenbaguette Vollkorn" mit Angabe der Bankverbindung an qm@bio-breadness.com gesendet werden.

Alternativ können Konsument:innen das Produkt auch in einer Verkaufsstelle von Aldi Süd zurückgeben.