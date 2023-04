Bürgermeister-Wahl: In schwäbischem Dorf regiert nun syrischer Geflüchteter

Die Bürgermeisterwahl in einem kleinen deutschen Dorf erregt normalerweise nicht viel Aufmerksamkeit. Doch der Urnengang im baden-württembergischen Ostelsheim macht hier eine Ausnahme.

Das Wichtigste in Kürze Ryyan Alshebl floh mit 21 Jahren aus Syrien.

In Baden-Württemberg wurde er jetzt zum Bürgermeister gewählt.

Damit ist er wohl der erste syrische Bürgermeister im Südwesten Deutschlands.

Im Jahr 2015 floh Ryyan Alshebl vor dem drohenden Militärdienst im Bürgerkrieg aus Syrien, nun wird er Bürgermeister in Ostelsheim: Das schwäbische Dorf im Landkreis Calw hat Alshebl am Sonntag (2. April) mit einer absoluten Mehrheit von 55,41 Prozent der Stimmen zum neuen Rathauschef gewählt, wie die Gemeinde am Abend mitteilte.

Mit 21 Jahren war Alshebl aus seiner Heimatstadt as-Suwaida im Süden von Syrien geflohen. Er kam in den Nordschwarzwald, machte eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten und erwarb die deutsche Staatsbürgerschaft. Seit sieben Jahren arbeitet er mittlerweile in der Verwaltung des Rathaus Althengstett. Als Bürgermeister hat Alshebl nun vor, ins nahe gelegene Ostelsheim zu ziehen, sagte er.

Ostelsheim hat heute ein Zeichen der Toleranz und der Weltoffenheit für die ganze Bundesrepublik gesetzt. Ryyan Alshebl , laut "swr.de"

Wahlkampf "überwiegend positiv"

Der 29-Jährige war in der 2.500-Seelen-Gemeinde als parteiunabhängig zur Wahl angetreten. Privat sei er aber Mitglied bei den Grünen. Die Erfahrungen im Wahlkampf beschreibt er als "überwiegend positiv".

Alshebl ist wohl der erste syrische Bürgermeister im Südwesten. Laut Gemeindetag Baden-Württemberg gab es bisher keinen weiteren Bewerber mit syrischen Wurzeln um ein Bürgermeisteramt. Bei der Wahl am Sonntag setzte sich der 29-Jährige gegen die parteilosen Kandidaten Marco Strauß und Mathias Fey durch.

Alshebl für Ganztagsbetreuung im Kindergarten

Als neuer Bürgermeister tritt Alshebl sein Amt am 18. Juni an. Auf dem Programm steht unter anderem eine Ganztagsbetreuung im Kindergarten, die seit der Corona-Pandemie nicht mehr angeboten werde.

Für das Dorf plane der neue Bürgermeister mittelfristig noch weitere Neuerungen, wie die Gestaltung einer "neuen, lebendigen Ortsmitte".