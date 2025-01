Bundestag-Showdown im Ticker: Kommt jetzt die Asylwende?

Vor 1 Stunde

Union will härtere Migrationspolitik - Showdown im Bundestag erwartet

Eine Woche nach dem Messerangriff von Aschaffenburg mit zwei Toten stehen heute im Bundestag (ab 14:10 Uhr) harte Debatten und Abstimmungen über eine verschärfte Migrationspolitik an. Die Union will zwei Anträge zur namentlichen Abstimmung stellen. Zuvor will Kanzler Olaf Scholz (SPD) eine Regierungserklärung abgeben.