Bundestag stimmt für Asyl-Stopp: Showdown zur Migration im Newsticker

Vor 3 Stunden

Merz fordert Schritte gegen "straffällige Asylbewerber"

Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz hat in seiner Rede "endlich wirksame Entscheidungen" in der Migrationspolitik gefordert. Dabei stellte er klar, dass die zahlreichen Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland nicht in einem Atemzug mit "straffälligen Asylbewerbern" erwähnt werden dürften.

Der Behauptung des Bundeskanzlers, dass es in Deutschland ein Vollzugsproblem in der Migrationspolitik gebe, widersprach Merz. Auch den Freistaat Bayern, den der Kanzler kurz zuvor kritisiert hatte, nahm Merz bezüglich der Migrationspolitik in Schutz.