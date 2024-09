Bundesweiter Rückruf: Gefahr durch verunreinigtes Bier aus Thüringen

Trübungen, Fehler in Geruch und Geschmack mit untypischen Aromen könnte eine Biersorte aus dem Osten der Bundesrepublik aufweisen. Daher wird das Produkt zurückgerufen.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Die Biersorte Sommerhell der Alternburger Brauerei wird zurückgerufen.

Grund ist eine mögliche mikrobielle Verunreinigung des Gerstensaftes.

Verkauft wurde das Getränk deutschlandweit - überwiegend aber in drei ostdeutschen Bundesländern.

Die Altenburger Brauerei aus Thüringen ruft eine ihrer Biersorten zurück. Der Rückruf bezieht sich auf die Sorte Altenburger Sommerhell in der 0,5-Liter-Bügelverschlussflasche, die möglicherweise von einer unerwünschten mikrobiologischen Kontamination betroffen sei. Dadurch könne das Bier "Trübungen, Fehler in Geruch und Geschmack mit untypischen Aromen aufweisen", heißt es in dem Produktrückruf der Brauerei.

Zwar wird vom Verzehr des Produkts abgeraten, da es zu wahrzunehmenden Verderbniserscheinungen bei einzelnen Flaschen kommen kann. Allerdings bestehe aber keine akute Gesundheitsgefahr.

Von dem Rückruf betroffen sind unterschiedliche Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) sowie mehrere Chargen des Sommerhell-Biers.

Im Video: Dringender Wurst-Rückruf bei Edeka und Marktkauf

Dieses Produkt ist vom Rückruf betroffen

Artikel: Altenburger Sommerhell

Inhalt: 0,5 Liter Bügelverschlussflasche

MHD und Chargen: 13. Januar 2025 (240613525), 26. Januar 2025 (240626584), 10. Februar 2025 (240710635), 24. Februar 2025 (240724683)

Hersteller: Altenburger Brauerei, Altenburg

Inverkehrbringer: Rewe, Kaufland und Globus

Im Video: Warnung vor Fremdkörpern - Brot-Rückruf bei Hofpfisterei

Anzeige

Anzeige

In diesen Bundesländern wird das Bier verkauft

Das Bier sei bundesweit erhältlich, schreibt der "Merkur". Allerdings werde es überwiegend in den Bundesländern Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt vertrieben.

Konsument:innen, die bereits eine der betroffenen Biersorten erworben haben, können diese in ihrer Verkaufsfiliale umtauschen oder sich den Kaufbetrag erstatten lassen – auch ohne Vorlage des Kassenbons.