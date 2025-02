Chemie-Riese BASF: Bescheidene Zahlen für 2025 - Aktie gibt nach

Verhalten blickt BASF auf das laufende Jahr. Der Chemiekonzern hat bescheidene Zahlen für 2025 angepeilt. Das hat auch Auswirkungen auf den Kurs der Aktie.

Der Chemiekonzern BASF blickt verhalten auf das laufende Jahr. Für 2025 peilt BASF für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie Sondereinflüssen 8,0 bis 8,4 Milliarden Euro an, wie der Dax-Konzern mitteilte. 2024 hatte das Ergebnis um 2,4 Prozent auf knapp 7,9 Milliarden Euro zugelegt. Der maue Ausblick sorgte am Finanzmarkt in ersten Reaktionen nicht für gute Stimmung. Auf Tradegate gab der Kurs der Aktie um 1,5 Prozent auf 48,05 Euro nach.

BASF hatte bereits im Januar Eckdaten bekanntgegeben. 2024 schrumpfte der Umsatz demnach im Jahresvergleich um 5,3 Prozent auf 65,3 Milliarden Euro. Ausschlaggebend hierfür waren deutlich niedrigere Preise und Mengen. Unter dem Strich blieb dank des Verkaufs des Öl- und Gasgeschäfts Wintershall Dea ein Gewinn von knapp 1,3 Milliarden Euro nach 225 Millionen im Vorjahr. Die Dividende für 2024 will der BASF-Vorstand um ein Drittel auf 2,25 Euro je Aktie kürzen.

Weitreichender Umbau angekündigt

Derweil kommt das Unternehmen bei seinem Sparprogramm voran. "Wir sind auf gutem Weg, die angestrebten jährlichen Einsparungen von 2,1 Milliarden Euro bis Ende 2026 zu erreichen", sagte Finanzchef Dirk Elvermann. BASF hatte im September einen weitreichenden Umbau angekündigt, um den weltgrößten Chemiekonzern aus der Krise zu führen. Geschäftsbereiche sollen teilweise verkauft werden und das Agrargeschäft an die Börse gehen. Es drohen weitere Schließungen von Anlagen im Stammwerk Ludwigshafen. Dort steht ein weiterer, noch nicht bezifferter Stellenabbau bevor.