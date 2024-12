Chinas Flugzeug-Innovation: Neue Kampfjets überraschen Experten

Neue Bilder chinesischer Kampfjets ohne vertikale Stabilisatoren lassen Expert:innen über eine neue "Generation" der chinesischen Luftwaffe spekulieren.

Das Wichtigste in Kürze Neue Aufnahmen zeigen eine neue Art chinesischer Militärflugzeuge.

Die Bilder zeigen zwei schwanzlose Kampfjets, die Chinas Innovationsstreben in der Luftfahrt verdeutlichen,

Expert:innen sind skeptisch, da viele Fragen zu den technischen Fähigkeiten der neuen Flugzeuge offen bleiben.

Am Freitag (27. Dezember) tauchten unscharfe Bilder zweier neuartiger chinesischer Militärflugzeuge im Internet auf.

Die beiden schwanzlosen Kampfjet-Entwürfe verfügen laut der Aufnahmen über keine vertikalen Stabilisatoren wie reguläre Jets. Expert:innen zufolge zeige dies das massive Innovationsstreben Chinas in der militärischen Luftfahrt, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.

Doch während die mutmaßlich neuen Designs auf die nächste "Generation" der chinesischen Luftfahrt hindeuten, bleiben viele Fragen über ihre tatsächlichen Fähigkeiten offen. Verifizieren ließen sich die Aufnahmen laut Reuters nicht.

Schwanzlose, tarnkappenförmige chinesisches Militärflugzeuge über Chengdu gesichtet. © Reuters

Revolutionäre Designs: Chinas neue Kampf-Jet-Generation?

Die kürzlich veröffentlichten Bilder zeigen zwei neue chinesische Militärflugzeuge, die über Chengdu, die Hauptstadt der Provinz Sichuan im Südwesten des Landes fliegen. Die beiden Modelle sind schwanzlos, was bedeutet, dass sie keine vertikalen Stabilisatoren besitzen, die von Computern stabilisiert werden müssen und so, wie bei vorherigen Modellen, die Steuerung des Piloten interpretieren.

Besonders auffällig ist der größere Jet mit seiner rautenförmigen Struktur und drei Lufteinlässen für die Triebwerke - nach Verteidigungsexpert:innen ein ungewöhnliches Design im Luftfahrtbereich. Diese Entwürfe spiegeln Chinas Streben wider, sich in der militärischen Luftfahrt technologisch massiv weiterzuentwickeln. Die Entwürfe zeigen "die Bereitschaft der chinesischen Luftfahrtindustrie zu experimentieren und zu innovieren", sagte Euan Graham, leitender Analyst am Australian Strategic Policy Institute, einer Denkfabrik für Sicherheitspolitik in Canberra.

Mutmaßlicher neuer Kampfjet-Typus in China über der Stadt Chengdu gesichtet. © Reuters

Jedoch sind die chinesischen schwanzlosen Kampfjets nicht die ersten ihrer Art. Das chinesische Modell CH-7 verzichtete bereits, ähnlich wie die neuen Jets, auf ein Heck. Der US-Rüstungshersteller Northrop Grumman Corporation stellt mit den Tarnkappenbomber B-2 und B-21 ebenfalls Nurflügler her, die seit 2020 eine neue Generation der schwanzlosen Jets der US-Air Force bilden. Ebenfalls hecklos sind die unbemannten Jets RQ-170 des US-Herstellers Lockheed Martin Corp.

Spornen neue Jets die militärische Rivalität zwischen China und den USA an?

Die Enthüllung dieser Flugzeuge könnte laut Beobachter:innen Auswirkungen auf die globale militärische Balance haben. Während die USA und ihre Verbündeten seit Jahren an der nächsten Generation von Kampfflugzeugen arbeiten, zeigt China mit diesen Entwürfen, dass es entschlossen ist, im Wettlauf um die Überlegenheit in der Luft mitzuhalten. "Sie verdienen Anerkennung dafür und sollten sich von der Selbstgefälligkeit verabschieden, dass die USA und ihre Verbündeten immer das Tempo vorgeben", so Militär-Experte Graham.

Die Entwicklungen in China werden dabei von Seiten des US-Verteidigungsministeriums genau beobachtete, wie Verteidigungsexpertin Grieco angibt: "Da im Pentagon aktiv über die Zukunft von NGAD debattiert wird, fragt man sich unweigerlich, ob dies ein Versuch Pekings ist, Einfluss auf die Debatte zu nehmen."

Auch setzte es das Next Generation Air Dominance (NGAD)-Programm unter Druck, ein Kampfflugzeugprogramm der US-Air Force, das die sechste Generation der US-Jets entwickelt. Dabei versucht China besonders bei der Weiterentwicklung der bemannten Jets mit den USA mitzuhalten, so Graham.

Wie leistungsstark sind die neuen chinesischen Flugzeuge?

Verteidigungsexpert:innen sind jedoch skeptisch gegenüber den neuen Entwürfen, da viele technische Details fehlen. Fragen zu ihrer Tarnfähigkeit, Manövrierbarkeit und Geschwindigkeit bleiben von Seiten des chinesischen Verteidigungsministeriums unbeantwortet.

Selbst äußerte sich die Volksrepublik bisher noch nicht zu den neuen Modellen und gab auf Anfrage von Reuters keine Stellungnahme zu den Aufnahmen.

