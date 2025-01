Cold Case in Oberhausen: Polizei sucht 20 Jahre später nach brutalem Messerstecher

Im April 2005 wird ein Oberhausener vor seiner Haustür mehrfach niedergestochen. Der Täter ist bis heute unbekannt. Die Polizei will sich damit nicht zufriedengeben.

Am Abend des 9. April 2005 befand sich ein damals 23-jähriger Oberhausener in seiner Wohnung an der Friedrich-Karl-Straße. Gemeinsam mit einer Freundin wollte er später in eine Diskothek gehen. Doch gegen 20:55 Uhr klingelte es an seiner Tür. Im Glauben, es seien seine eingeladenen Freunde, öffnete er und trat hinaus in den Laubengang.

Zu seinem Erstaunen stand dort ein Unbekannter, der ihn mehrfach fragte: "Bist du der Dennis?" Obwohl der 23-Jährige verneinte, zog der Fremde plötzlich ein Messer und stach mehrmals auf ihn ein. Trotz schwerer Verletzungen gelang es dem jungen Mann, sich in seine Wohnung zu retten und die Tür zu verschließen. Seine Freundin alarmierte umgehend den Rettungsdienst und die Polizei. Der Täter flüchtete unerkannt vom Tatort.

Täter seit 20 Jahren nicht zu finden

Trotz umfangreicher Ermittlungen und der Veröffentlichung eines Phantombildes konnte der Täter bis heute nicht gefasst werden. Doch die Ermittlungsgruppe Cold Cases des Polizeipräsidiums Essen will sich damit nicht zufriedengeben. Mit einer erneuten Öffentlichkeitsfahndung erhofft sie sich jetzt entscheidende Hinweise, wie das Polizeipräsidium Oberhausen am Mittwoch (29. Januar) mitteilte.

Die anfänglichen Ermittlungen nach der Bluttat konzentrierten sich darauf, ob der 23-Jährige das zufällige Opfer einer Verwechslung war oder ob es ein unbekanntes Motiv für den Angriff gab. Trotz intensiver Befragungen von Zeug:innen, Sicherstellung von Spuren und Auswertung von Telefondaten blieb der Fall ungelöst. Ein Phantombild des Angreifers wurde veröffentlicht, brachte jedoch keine neuen Erkenntnisse.

Opfer will Peiniger 2010 erkannt haben

Fünf Jahre später, im März 2010, ergab sich eine neue Spur. Der mittlerweile genesene Mann erkannte im Centro Oberhausen einen Mann, den er als seinen Angreifer identifizierte. Er handelte schnell und fotografierte den Verdächtigen mit seinem Handy, bevor er zur Polizei ging. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen entkam der Verdächtige erneut. Ein veröffentlichtes Bild des mutmaßlichen Täters führte ebenfalls zu keinem Erfolg.

Die Ermittler der Cold Cases Gruppe wollen jedoch nicht aufgeben. "Wir geben uns damit nicht zufrieden, wir wollen den Täter kriegen", betont jetzt der Leiter der Ermittlungsgruppe Cold Cases, Dustin Wisnewski. Er fügt hinzu: "Wir haben ein Bild des Tatverdächtigen und sind uns sicher, dass es Menschen da draußen gibt, die ihn erkennen werden. Vielleicht haben sie die Fahndung im Jahr 2010 nicht mitbekommen oder haben jetzt erst den Mut mit uns zu sprechen."

Polizei bittet Bevölkerung um Hinweise

Deshalb gibt die Polizei das Bild des Verdächtigen nun erneut in die Öffentlichkeit und setzt dabei auch auf die Unterstützung durch Presse, soziale Medien sowie auf Fahndungsplakate. Die Ermittler:innen bitten alle Bürgerinnen und Bürger, die Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben können, sich bei der Polizei Essen unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden.