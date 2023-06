Cottbus: Aufenthaltsort der vermissten Luisa Sophie offenbar bekannt

Offensichtlich gibt es erste Hinweise zu dem Aufenthaltsort der vermissten Luisa Sophie aus Brandenburg.

Der Aufenthaltsort der vor einer Woche vermissten Luisa (14) sei nun offensichtlich bekannt, wie die Polizei am Montagmorgen (12. Juni) laut "Bild" preisgab. Zudem zitiert die Zeitung die Polizeisprecherin Ines Filohn mit den Worten: "Sie ist bei einem ihr bekannten, jungen Erwachsenen. Das wissen die Eltern und wir auch."

Vermutlich sei das junge Mädchen bei ihrem Freund in Cottbus. Allerdings habe man sie dort bisher nicht angetroffen. Ob sie nur mit ihrem Freund unterwegs ist, sei bisher noch ungewiss. Allerdings gäbe es keinen Hinweis auf ein Verbrechen, so Filohn. Die Eltern hätten offenbar die Polizei nur eingeschaltet, damit das Mädchen wieder nach Hause kommt. "Sie kann nicht einfach eine Woche verschwinden, ohne sich zu melden", erklärt die Polizeisprecherin.

Da der Aufenthaltsort noch immer nicht ganz klar sei, gelte "Luisa auch nach wie vor als vermisst", wie die Polizeisprecherin laut "Bild" betont. Begründet werde dies mit der Tatsache, dass ein 14-jähriges Mädchen noch nicht alleine darüber bestimmen könne, an welchem Ort sie sich aufhalten möchte. "Das können nur die Eltern als Erziehungsberechtigte."

Zu dem vermissten Mädchen

Die aus Drebkau (Ortsteil Leuthen) stammende Luisa Sophie ist 1,60 Meter groß und hat braune, schulterlange Haare. Am Freitag (2. Juni) fuhr das Mädchen frühmorgens nach Cottbus. Dort besucht sie die Paul-Werner-Gesamtschule, heißt es in der Fahndungsmeldung der Polizei.

Bekleidet war Luisa Sophie an diesem Tag mit einer grauen Nike-Jacke, einem weißen T-Shirt mit rotem Herz-Print, einer grauen Nike-Sporthose und schwarzen Nike-Turnschuhen.

Die Spur von ihr verläuft sich am Nachmittag am Bahnsteig von Leuthen, an dem sie zwischen 16 und 17 Uhr aus Cottbus angekommen war. Zeugenberichten zufolge soll das junge Mädchen mit einem Mann am Bahnsteig gestritten haben. Ob dies allerdings ihr Freund war, sei bisher noch unklar.

Hinweise an die Polizei Cottbus

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cottbus/Spree-Neiße in Cottbus telefonisch unter der Nummer 0355-49371227 entgegen.