CSU legt weiter zu - SPD droht in Bayern schlechtestes Wahlergebnis aller Zeiten

In Bayern finden in diesem Herbst Landtagswahlen statt. Dabei droht den Ampelparteien aktuellen Umfragen zufolge eine herbe Schlappe. Eine der Regierungsparteien würde, Stand heute, sogar an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Bayern wählt 2024 einen neuen Landtag.

Bei den Wahlen im Herbst können vor allem die CSU, AfD und Freien Wähler auf bessere Ergebnisse hoffen.

Aktuell kämen die Ampel-Parteien in Bayern zusammen lediglich auf 19 Prozent der Stimmen.

Die Kritik an der Ampel-Regierung nimmt auch in Bayern weiter zu. Das gibt einer aktuellen Umfrage zufolge den Oppositionsparteien in Deutschlands größtem Bundesland deutlich Rückenwind.

Wäre am Sonntag Landtagswahl käme die CSU auf 41 Prozent. Das geht aus dem "17.30 Uhr SAT.1 Bayern Wählercheck" vom 3. Januar hervor. Zweitstärkste Partei wären die Freien Wähler mit 16 Prozent, knapp vor der AfD mit 14 Prozent.

Erst dann kommt mit den Grünen bei 13 Prozent die erste Regierungspartei. Die SPD würde mit nur noch 6 Prozent auf ein neues Allzeittief fallen, die FDP würde mit 3 Prozent den Einzug in den bayerischen Landtag verpassen. Auch die Linke – 1 Prozent – würde an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.

Im Video: Söder gegen Ampel: "Deshalb haben die Menschen in Deutschland kein Vertrauen"

Wenig Vertrauen in die Bundesregierung

Eine deutliche Mehrheit in Bayern ist der Umfrage zufolge mit der Politik der Ampelregierung in Berlin unzufrieden.77 Prozent sind der Ansicht, dass die Bundesregierung die anstehenden Probleme nicht lösen kann.

78 Prozent sind unzufrieden mit Kanzler Olaf Scholz (SPD). 60 Prozent gehen davon aus, dass die Regierung nicht bis zum vorgesehenen Ende der Legislaturperiode durchhält.

In Bayern zeigt sich ein anderes Bild: 53 Prozent sind mit der Arbeit der Staatsregierung zufrieden, 56 Prozent halten Markus Söder (CSU) für einen guten Ministerpräsidenten. Das Umfrageinstitut hat für den "Wählercheck" telefonisch im Zeitraum von 27. Dezember 2023 bis 2. Januar 2024 insgesamt 1002 Menschen befragt.

Anzeige

Anzeige