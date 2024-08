Das war die häufigste Todesursache in 2023 in Deutschland

: An diesen Erkrankungen starben im Jahr 2023 knapp 20.900 Menschen (plus 13,1 Prozent gegenüber 2022). Im Jahr 2022 lag der Anstieg von Grippe oder Pneumonie im Vergleich zum Jahr 2021 bei 30 Prozent. Gegenüber allen Todesursachen lag der Anteil der gestorbenen Menschen an diesen Krankheiten im vergangenen Jahr bei. Somit kam es zu deutlichen Anstiegen bei Grippe und Lungenentzündung mit erkennbarer Annäherung an das Vor-Corona-Niveau von 2019, so Destatis.