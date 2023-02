Dell entlässt tausende Menschen weltweit

Maaßen lässt Ultimatum zum CDU-Austritt verstreichen: Was passiert jetzt?

Die CDU will den schwer umstrittenen Ex-Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen loswerden. Ein Ultimatum zu einem freiwilligen Austritt aus der Partei nach Angaben hat er am 05.02.2023 verstreichen lassen. Doch was folgt nun?