Deutsche Influencer zerstören 100.000-Euro-Statue in Italien "wie die Barbaren"

Deutsche Influencer haben bei einer Feier in einer italienischen Prunk-Villa offenbar eine historische Statue im Wert von 100.000 Euro zerstört. Der Hausbesitzer ist außer sich - und zeigt die Deutschen an.

Unmut in der Lombardei: Nach einem Vorfall in seinem Italien-Urlaub steht der Augsburger Influencer Janis Danner möglicherweise vor rechtlichen Konsequenzen. Während des Aufenthaltes in der edlen Villa Alceo in Viggiu, nahe der Schweizer Grenze, soll der 28-jährige Danner eine wertvolle Statue des italienischen Bildhauers Enrico Butti zerstört haben. Das Kunstwerk aus dem 19. Jahrhundert wird auf einen Wert von mindestens 100.000 Euro geschätzt.

Die Villa teilte auf ihrem Instagram-Account ein Foto der mutmaßlich von Danner zerbrochenen Statue. © Instagram

Die Videoüberwachung der Villa zeigt vermeintlich, wie Danner von Freunden gefilmt wird, während er die Statue einer weiblichen Figur umarmt. Dabei kippt die Statue vom Sockel in einem Brunnen und zerbricht. Obwohl im Video keine Absicht ersichtlich ist, bezichtigt der Besitzer der Villa, Bruno Golferini, Danner und die sechs anderen deutschen Gäste zwischen 25 und 30 Jahren des Vandalismus.

Hausbesitzer außer sich: "Wie die Barbaren"

Hausbesitzer Bruno Golferini, der in der Villa Alceo aufgewachsen ist, ist zutiefst betrübt über die Zerstörung der Statue. Für ihn symbolisierte sie nicht nur einen materiellen Wert, sondern war auch das Herzstück des Hauses, seine Beschützerin. Der Schaden an der Skulptur sei laut Golferini "irreparabel", und eine Entschädigung von nur 200 Euro, die von den vermeintlichen Übeltätern angeboten wurde, sei angesichts des hohen Wertes der Statue "einfach lächerlich", sagte er der italienischen Zeitung "La Repubblica". "WIe die Barbaren" hätten sich die deutschen Influencer in dem Haus benommen. Golferini wandte sich an die Polizei und Interpol, um den Vorfall zu melden.

Die Villa Alceo ist eine prunkvolle Residenz in der Nähe der Schweizer Grenze und ein beliebtes Ziel für wohlhabende Vertreter aus Politik, Musik und Showbusiness. Golferini zeigt sich schockiert über das Verhalten der Gäste und betont, dass die Villa schon oft internationale Persönlichkeiten aus der Musik- und Kulturwelt, diplomatische Delegationen und sogar Minister empfangen habe. Offensichtlich habe jedoch nicht jeder den gebotenen Respekt vor der Kunst. Eine Untersuchung des Vorfalls ist im Gange, und Janis Danner hat sich bisher noch nicht zu dem Vorfall geäußert.

Janis Danner ist Model und Fitness-Influencer und hat eine Anhängerschaft von etwa 1,5 Millionen Menschen auf Instagram. Die Villa Alceo hatte Danner gemietet, um dort den Geburtstag seiner Verlobten Jessica de Oliveira, die ebenfalls Model und Influencerin ist, zu feiern. Fotos und Videos der Party wurden in den sozialen Medien veröffentlicht.