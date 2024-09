Deutsche nach Hai-Angriff südlich der Kanaren gestorben

Die 30-Jährige sprang von einem Katamaran in den Atlantik, dann biss der Hai zu. Die Frau starb auf dem Weg ins Krankenhaus.

Anzeige

Eine Deutsche ist nach einer Hai-Attacke vor der Westküste Afrikas ums Leben gekommen. Die 30 Jahre alte Urlauberin sei zwar lebend von einem spanischen Rettungshubschrauber geborgen worden, auf dem Weg auf die Kanaren sei sie aber noch in der Luft einem Herzstillstand erlegen, berichteten die Digitalzeitung "Atlántico Hoy" und andere Medien der spanischen Inseln unter Berufung auf den Seerettungsdienst des Landes.

Den Berichten zufolge war die Deutsche im Atlantik in einem britischen Katamaran unterwegs, als sie am Montag gut 500 Kilometer südlich der Kanaren vor der Küste der Westsahara ins Wasser sprang und vom Hai angegriffen wurde. Sie habe dabei ein Bein verloren. In der Nacht zum Dienstag sei sie ins Universitätskrankenhaus Doctor Negrín in Las Palmas auf der Kanareninsel Gran Canaria eingeliefert worden. Dort hätten die Ärzte allerdings nur noch ihren Tod feststellen können, hieß es.

Anzeige

Anzeige

Deutsche stirbt nach Hai-Attacke – Marokko verweigert Hilfe

Unter Berufung auf den spanischen Seerettungsdienst berichtete "Atlántico Hoy", die spanischen Behörden hätten zunächst die zuständigen Behörden im näheren Marokko benachrichtigt. Die hätten sich aber geweigert, Hilfe zu entsenden. Daher habe man die spanische Luftwaffe eingeschaltet, die sofort einen Rettungshubschrauber mobilisiert habe.

Im Video: Wieder Hai-Attacke in Australien: Junger Mann in kritischem Zustand

Angriffe von Haien auf Menschen seien in diesem Gebiet des Atlantischen Ozeans südlich der Kanaren außergewöhnlich, schrieb "Atlántico Hoy". Seit Beginn der Erfassungen im 16. Jahrhundert habe man nur sieben gezählt, hieß es. Welche Haiart für den Angriff verantwortlich war und woher die Deutsche genau kam, blieb unklar. Häufiger sind Attacken in Australien. Zuletzt biss dort ein Weißer Hai einem Surfer ein Bein ab.