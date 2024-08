Deutsche Rentner arbeiten weiter - oft nicht aus Geldmangel

Viele Menschen in Deutschland gehen auch noch arbeiten, wenn sie eigentlich schon offiziell im Ruhestand sind. Das liegt aber nicht immer daran, dass sie mit ihrer Rente nicht auskommen.

Laut einem Bericht des Instituts für Arbeitsmarktforschung liegt das nicht immer nur daran, dass sie mit ihrer Rente nicht auskommen.

Besonders beliebt sind bei Senioren Minijobs.

In Deutschland arbeiten mehr als 1,3 Millionen der 18,6 Millionen Altersrentner:innen zusätzlich. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervor, über die die Ippen Mediengruppe berichtet. Laut der Statistik der Deutschen Rentenversicherung arbeitete am 31. Dezember 2022 etwa 1 Million derjenigen, die zusätzlich zur Altersrente etwas dazuverdienten, in einem Minijob. Rund 300.000 Rentner:innen waren darüber hinaus mehr als geringfügig beschäftigt.

Der Linken-Abgeordnete Matthias W. Birkwald nannte es "unerträglich, dass die Renten in Deutschland durchschnittlich so niedrig sind, dass viele Rentnerinnen und Rentner darauf angewiesen sind, weiterzuarbeiten".

Im Schnitt 1.400 Euro Rente für 35 Versicherungsjahre

In einer Antwort auf eine ähnliche Anfrage der AfD im Juli wies die Bundesregierung auf einen Bericht des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hin. Dieser Bericht zeigt, dass Freude an der Arbeit, die Sinnhaftigkeit der Tätigkeit und der Kontakt zu anderen Menschen wesentliche Gründe für das Arbeiten im Alter sind. Finanzielle Motive spielen demnach eine deutlich geringere Rolle.

Laut Deutscher Rentenversicherung bekamen Altersrentner:innen in Deutschland 2022 nach mindestens 35 Versicherungsjahren im Schnitt knapp 1.400 Euro Rente überwiesen. Die Höhe ist immer individuell und hängt vom Verdienst während des Arbeitslebens und den entsprechenden Einzahlungen in die Rentenkasse ab.

