Frankreich: Deutscher soll Ehefrau zwölf Jahre gefangen gehalten und gefoltert haben

Nahe der saarländischen Grenze hat sich über Jahre ein Drama abgespielt: Die französische Polizei soll Berichten zufolge eine schwer misshandelte und nackte Frau in einem verschlossenen Zimmer aufgefunden haben. Hauptverdächtiger ist ihr Ehemann.

Ein Deutscher ist in Frankreich verhaftet worden, nachdem er seine Ehefrau jahrelang misshandelt und gefangen gehalten haben soll. Der aufgefundenen Frau soll es mit einem entwendeten Telefon gelungen sein, Sicherheitskräfte in Deutschland zu alarmieren.

Ehemann soll für jahrelanges Martyrium verantwortlich sein

Der Mann Mitte 50 wird verdächtigt, seine Frau zwölf Jahre lang im französischen Forbach, nahe der deutschen Grenze, gefangen gehalten und gefoltert zu haben.

Nachdem die Ehefrau mit einem entwendeten Telefon deutsche Sicherheitsbehörden alarmiert habe, sollen die deutschen Behörden die französische Polizei vor Ort um Mithilfe gebeten haben. Bei einem sofort eingeleiteten Einsatz habe die Polizei daraufhin eine Frau in einem verschlossenen Zimmer aufgefunden - und das in einem erbärmlichen Zustand. Sie soll nackt, unterernährt und mit alten Knochenbrüchen entdeckt worden sein. Man habe die Frau direkt in ein Krankenhaus eingeliefert, der Ehemann soll sich derzeit in Untersuchungshaft befinden.

Laut dem französischen Sender BFMTV habe es 2019 - nach dem Anruf eines besorgten Nachbarn - bereits einen Polizeieinsatz im Haus des Paares gegeben. Die Eheleute hätten aber wohl die Aussagen des Nachbarn widerlegen können.