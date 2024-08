Die Ukraine bekommt weitere Unterstützung aus den USA

Die Ukraine erhält weitere Unterstützung aus den USA. Darin soll nicht nur militärische Hilfe, sondern auch reichlich Sanktionen gegen Russland enthalten sein. Selenskyj appelliert an den Westen, die Hilfspakete schnellstmöglich zu schicken.

Das Wichtigste in Kürze Das Paket soll weitere militärische Hilfe sowie Sanktionen gegen fast 400 russische Organisationen und Einzelpersonen enthalten.

Selenskyj äußerte sich, dass die Hilfen schnellstmöglich geliefert werden sollen, denn der Krieg kenne keine Ferien.

Auch Großbritannien verkündete, dass es die Ukraine weiter unterstützen werden.

Am Samstag (24. August) feiert die Ukraine ihre Unabhängigkeit. Für Wolodymyr Selenskyj gibt es, zeitlich passend, positive Nachrichten aus den Vereinigten Staaten.

Weitere Militärhilfe für Selenskyj

Denn die USA kündigte ein umfangreiches Paket an, um die Ukraine weiter zu unterstützen. Die Vereinigten Staaten sollen Sanktionen gegen fast 400 russische Organisationen und Einzelpersonen verhängt haben, "die Russlands illegalen Krieg unterstützen", so der amtierende US-Präsident Joe Biden. Zudem werde weitere Militärhilfe für Kiew bereitgestellt.

Weiter sagte Biden, er habe mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gesprochen, um "Amerikas unerschütterliche Unterstützung für das ukrainische Volk zum Ausdruck zu bringen". Man werde dem angegriffenen Land "auch weiterhin bei jedem Schritt zur Seite stehen". Auch der britische Premierminister Keir Starmer hat der Ukraine anlässlich des Nationalfeiertags die dauerhafte Unterstützung seines Landes versprochen, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet.

Die Ukraine soll auf mehrere Hilfspakete warten

In den vergangenen Monaten haben die USA Stück für Stück bereits mehrere Tranchen Militärhilfe bereitgestellt, nachdem der US-Kongress Ende April neue Mittel im Umfang von rund 61 Milliarden US-Dollar (56,2 Milliarden Euro) für Kiew freigegeben hatte. In dem neuen Hilfspaket im Umfang von rund 125 Millionen US-Dollar (rund 111 Millionen Euro) sind unter anderem Munition für Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars enthalten sowie Artilleriegeschosse und Kleinwaffenmunition. Jedoch sind darin auch Krankenwagen und andere medizinische Ausrüstung enthalten. Das teilte das US-Außenministerium mit.

Erst am Freitagabend (24. August) hatte Selenskyj den Westen eindringlich zur Lieferung versprochener militärischer Unterstützung aufgefordert. "An der Front wird mit Granaten und Ausrüstung gekämpft, nicht mit Worten wie "morgen" oder "bald"", so Selenskyj in seiner täglichen abendlichen Videoansprache. Nach seinen Worten warte die Ukraine auf Pakete mit Waffen oder Ausrüstung, "die angekündigt und beschlossen, aber noch nicht geliefert wurden". Weitere Details nannte Selenskyj jedoch nicht.

Selenskyj: Der Krieg kennt keine Ferien

Bereits vor wenigen Tagen mahnte der Präsident bereits, dass die ausstehenden Waffen- und Munitionspakete schnellstmöglich geliefert werden sollen, denn der Krieg kenne keine Ferien, so Selenskyj. Die Ukraine erhält den Großteil ihrer militärischen Unterstützung aus den USA. Auch Großbritannien, Frankreich und Deutschland tragen wesentlich zu der internationalen Militärhilfe für Kiew bei.