Diese WhatsApp-Funktion ist ab Dezember nicht mehr kostenlos

WhatsApp-Nutzer auf Android müssen sich ab Dezember auf eine Änderung einstellen. Der kostenlose Backup-Dienst für WhatsApp-Chats auf Google Drive wird eingeschränkt.

Das Wichtigste in Kürze WhatsApp-Backups für Android-Nutzer werden ab Dezember kostenpflichtig.

Dies betrifft Nutzer mit hohem Datenvolumen, da WhatsApp und Google eine Begrenzung des Speicherplatzes für Backups einführen werden.

Nutzer können alte Daten löschen oder zusätzlichen Speicherplatz bei Google erwerben.

WhatsApp- und Android-Nutzer:innen steht eine wichtige Änderung bevor: Ab Dezember wird der kostenlose Backup-Service für WhatsApp-Chats auf Google Drive eingeschränkt. Betroffen sind vor allem Nutzer, die ein hohes Datenvolumen benötigen, denn WhatsApp und Google führen eine Begrenzung des Speicherplatzes für Backups ein. Laut einer Mitteilung wird der Speicherplatz für WhatsApp-Chats künftig auf das persönliche Speicherkontingent bei Google Drive angerechnet. Das bedeutet, dass Nutzer:innen gezwungen sein könnten, zusätzlichen Speicherplatz zu kaufen, wenn ihre Cloud voll ist.

Neue Regeln und Optionen für Android-Nutzer

Diese Änderung wird zunächst im Dezember für Beta-Nutzer in Kraft treten und im ersten Halbjahr 2024 für alle anderen Android-Benutzer:innen. Nutzer:innen, die ihre Chat-Backups in der Cloud sichern, werden dann zwei Möglichkeiten haben: Entweder alte Daten löschen oder zusätzlichen Speicherplatz bei Google erwerben. Die ersten 15 Gigabyte bei Google Drive bleiben kostenlos, aber die Nutzung anderer Google-Dienste wie Gmail, Google Fotos oder Google Drive kann dieses Kontingent schnell aufbrauchen.

Speicherplatz kostet 1,99 Euro im Monat

Die Erweiterung des Speichers um weitere 100 Gigabyte kostet 1,99 Euro pro Monat. Bei jährlicher Zahlung wird ein geringer Mengenrabatt gewährt. Android-Nutzer erhalten 30 Tage vor der Umstellung eine Warnmeldung in WhatsApp unter "Einstellungen" - "Chats und Chat-Backup".

Für iPhone-Nutzer:innen ist diese Art der Umstellung nicht neu, da Backups bereits in Apples iCloud geladen werden. Hier kosten 50 GB 0,99 Euro und 200 GB 2,99 Euro pro Monat. Eine weitere Neuerung für Apple-Nutzer ist die Möglichkeit, mit dem WhatsApp-Update 23.24.70 die eigene E-Mail-Adresse in den Einstellungen zu hinterlegen. Damit ist es möglich, den sechsstelligen Code für die Registrierung auf neuen Geräten auch per E-Mail zu erhalten, was bisher nur per SMS möglich war.