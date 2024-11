Drama in Esslingen: Mutmaßlicher Mietstreit mit zwei Tote und Verletzten

Zeugen hörten Knallgeräusche. Es werden zwei Tote und ein Verletzer in Esslingen gefunden. Mehr wird zunächst nicht bekannt.

Anzeige

In Esslingen läuft ein größerer Polizeieinsatz. Nach ersten Angaben der Beamten gibt es zwei Tote und einen Verletzten. Eine Person wurde von einem Balkon gerettet.

Täter unter den Toten

Der mutmaßliche Verursacher eines Brandes mit zwei Toten in Esslingen ist bei dem Brand selbst ums Leben gekommen. "Der Täter befindet sich unter den beiden Toten", sagte ein Polizeisprecher. Bei dem Feuer seien zwei Männer ums Leben gekommen, eine Frau sei schwer verletzt worden. Ein weiterer Mann habe leichte Verletzungen erlitten. Das Haus, in dem ein Zimmer in Brand geraten war, sowie vorsorglich ein Nachbargebäude wurden evakuiert. Die Löscharbeiten der Feuerwehr liefen am Morgen (14. November) noch.

Informierte Kreise gehen davon aus, dass Mietstreitigkeiten Hintergrund für den Brand mit zwei Toten in Esslingen waren. Die Deutsche Presse-Agentur erfuhr, dass ein Mieter im Verdacht steht, den Sohn des Vermieters und sich selbst getötet zu haben.

Im Video: Autobrand in Niedersachsen - Zwölfjähriger rettet Haus vor Flammen

Anzeige

Anzeige

Der Notruf bei den Helfern ging kurz nach 7 Uhr ein. Da auch von Knallgeräuschen berichtet worden war, waren auch Entschärfer des Landeskriminalamtes an dem Einsatz beteiligt. Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht.