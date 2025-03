Dramatische Szenen in Denver: Flugzeug gerät in Brand, Passagiere flüchten auf Tragfläche

Schockmoment bei der Landung auf dem Airport der US-Metropole Denver: Weil der Motor einer Maschine brennt, retten sich Passagiere auf eine Tragfläche.

Erneut ist es in den USA zu einem Vorfall mit einem Flugzeug gekommen. Eine Linienmaschine fing auf dem internationalen Flughafen der Stadt Denver Feuer, wie Medien berichteten - Passagiere kletterten demnach auf einen Flügel, um sich in Sicherheit zu bringen.

Die Maschine wurde am Donnerstag (13. März, Ortszeit) auf einem Inlandsflug zwischen Colorado Springs und Dallas nach Denver umgeleitet, nachdem die Besatzung Vibrationen in einem Motor festgestellt hatten, wie mehrere US-Medien aus einer Mitteilung der Luftfahrtbehörde FAA zitierten. Nach der Landung dort - bei der Fahrt zum Gate - sei ein Motor in Brand geraten.

Auch Notrutschen im Einsatz

Alle Passagiere seien sicher aus dem Flugzeug evakuiert worden, zwölf Menschen wegen leichter Verletzungen in Krankenhäuser gekommen, teilte der Flughafen auf der Plattform X mit. Der FAA zufolge kamen dabei auch Notrutschen zum Einsatz. Auf Fotos und Videos, die in sozialen Medien verbreitet wurden, waren Flammen und Rauch zu sehen - sowie zahlreiche Passagiere, die auf einem Flügel der Maschine stehen.

In den vergangenen Wochen ist es zu mehreren Luftfahrtunglücken in den USA oder mit US-Flugzeugen gekommen. In der Hauptstadt Washington etwa stießen am 29. Januar ein Militärhubschrauber und eine Passagiermaschine von American Airlines zusammen, was zu 67 Toten führte. Zwei Tage später kamen sieben Menschen nach dem Absturz eines Learjets in Philadelphia ums Leben. Zehn Todesopfer forderte ein Flugzeugabsturz am 6. Februar in Alaska. Am 17. Februar überschlug sich eine Maschine der US-Fluggesellschaft Delta Air Lines bei der Landung in der kanadischen Stadt Toronto - alle 80 Insassen überlebten. Auch gab es einige Fälle, bei denen Flieger wegen Rauchentwicklung in der Kabine umkehren mussten.