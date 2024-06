Dringender Mozzarella-Rückruf bei Norma: Ernsthafte Verletzungen möglich

Wegen möglicher Fremdkörper ruft eine Supermarktkette in Bayern Mozzarella-Produkte zurück.

Die Firma Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH ruft ihren Villa-Gusto-Mozzarella in der 125-Gramm-Packung zurück. Grund für den Rückruf sind mögliche Fremdkörper in dem Produkt, heißt es in der Mitteilung. Betroffen ist der Mozzarella mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 11. Juni 2024.

Verkauft wurde der Käse vor allem bei der Supermarktkette Norma in der Region Regenstauf (Bayern).

Dieses Produkt ist vom Rückruf betroffen

Artikel: Villa Gusto Mozzarella Classic 45 Prozent Fett i. Tr.

Inhalt: 125 Gramm

MHD: 11.07.2024

Hersteller: Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH

In Verkehrbringer: Norma (Region Regenstauf, Bayern)

Die Supermarktkette Norma in Bayern ruft ihren Villa Gusto Mozzarella Classic zurück.

Verbraucher:innen, die den betroffenen Villa Gusto Mozzarella Classic erworben haben, wird angeraten, diesen nicht mehr zu essen. Das Produkt kann in jeder Norma-Filiale gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgegeben werden - auch ohne Kassenbon.

