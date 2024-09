Dringender Rückruf bei EDEKA: Metallteile in Dattel-Nuss-Snack gefunden

Das Lebensmittelprodukt "Edeka Snack Balls Dattel Haselnuss Kakao" wird wegen gefährlicher Metallteilchen zurückgerufen. Verkauft wurde der Artikel hauptsächlich bei Edeka und Marktkauf. Kunden könnten sich das Geld zurückerstatten lassen, ohne Vorlage des Kassenbons.

Die Firma SDA GmbH ruft den Artikel "Edeka Snack Balls Dattel Haselnuss Kakao" in der 145g-Verpackung zurück. Betroffen ist ausschließlich Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 01.03.2025, wie das Unternehmen in Hattingen mitteilte. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass in einzelnen Produkten Metallfremdkörper enthalten seien.

Kunden, die eine Packung mit dem genannten Mindesthaltbarkeitsdatum gekauft hätten, sollten die Snack Balls nicht mehr verzehren und könnten sie zurückbringen, teilte die Firma weiter mit. Verbraucher könnten das Produkt gegen Erstattung des Kaufpreises in ihren Einkaufsstätten zurückgeben; auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Das Produkt wurde den Angaben zufolge bundesweit vorwiegend bei Edeka und Marktkauf angeboten. Die SDA GmbH und die betroffenen Handelsunternehmen hätten umgehend reagiert und die entsprechende Ware sofort aus dem Verkauf genommen, hieß es.