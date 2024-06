Ein kosmisches Phänomen: Astronomen beobachten das "Erwachen" eines schwarzen Lochs

Ein bisher ruhendes schwarzes Loch zeigt plötzliche Aktivität. Astronomen der Europäischen Südsternwarte (Eso) dokumentieren erstmals eine solche Veränderung in Echtzeit.

Das Wichtigste in Kürze Astronom:innen haben erstmals das Erwachen eines schwarzen Lochs in der Galaxie SDSS1335+0728 beobachtet.

Das schwarze Loch zeigt ungewöhnliche Aktivität, indem es verstärkt Materie verschlingt und in verschiedenen Spektralbereichen strahlt.

Die Forschung bietet potenziell neue Einblicke in die Aktivität schwarzer Löcher auch in unserer eigenen Galaxie.

In der weit entfernten Galaxie SDSS1335+0728 hat sich ein astronomisches Phänomen ereignet, das Forschende weltweit in Aufregung versetzt. Ende 2019 wurde die Galaxie, die sich rund 300 Millionen Lichtjahre entfernt im Sternzeichen Jungfrau befindet, ungewöhnlich hell, teilte die Europäische Südsternwarte (Eso) in Garching bei München mit. Dieses Phänomen, das nun im Fachjournal "Astronomy & Astrophysics" analysiert wurde, weist darauf hin, dass das massereiche schwarze Loch im Zentrum der Galaxie aktiv geworden ist.

Mysteriöse Helligkeit erklärt

Paula Sánchez Sáez, eine Astronomin der Eso, beschreibt das Ereignis als beispiellos. "Die Galaxie strahlt nicht nur verstärkt Licht im optischen Bereich aus, sondern auch im Ultraviolett- und Infrarot-Bereich. Zudem sendet sie seit einigen Monaten Röntgenstrahlen aus", erklärt sie. Diese Beobachtungen lassen darauf schließen, dass das schwarze Loch begonnen hat, große Mengen Materie aus seiner Umgebung zu verschlingen.

Normalerweise sind schwarze Löcher ruhende Giganten, die nicht direkt sichtbar sind. Ihre Existenz wird meist nur durch die Gravitationseffekte auf ihre Umgebung oder durch die Emission von Strahlung beim Verschlingen von Materie bemerkt. "Wenn das so wäre, wäre das das erste Mal, dass wir die Aktivierung eines massereichen schwarzen Lochs in Echtzeit sehen", kommentiert Lorena Hernández García, Mitautorin der Studie. Die genaue Ursache für die plötzliche Aktivität des schwarzen Lochs bleibt jedoch ein Rätsel.

Weitere Forschungen notwendig

Die Ereignisse rund um SDSS1335+0728 könnten auch Licht auf ähnliche Prozesse in anderen Galaxien werfen, einschließlich der Milchstraße. Das massereichste schwarze Loch unserer Galaxie, Sagittarius A*, zeigt ähnliche, wenn auch ruhigere Verhaltensweisen. Die Beobachtungen könnten entscheidende Hinweise liefern, wie und warum schwarze Löcher aktiv werden.