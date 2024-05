Ein Paukenschlag nach dem anderen: Diese Spieler sind bereits für den EM-Kader nominiert

08:00 Uhr

BVB-Stürmer Niclas Füllkrug bekommt EM-Ticket

Am Dienstagmorgen (14. Mai) geht es rasant weiter mit der Kader-Nominierung. In der Radio-Show "1Live" wird verkündet, dass Niclas Füllkrug Teil des EM-Kaders der Nationalmannschaft ist. "Es macht mich so stolz", sagte Füllkrug, der in der Morningshow des Senders zugeschaltet wurde.