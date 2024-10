Einblicke in Putins Machtapparat: Nawalnys "Patriot" erscheint

Vor gut acht Monaten starb der Kremlgegner Alexej Nawalny im Straflager. Trotz Folter in Haft verfasste er seine Autobiografie "Patriot", die auch eine Anklageschrift gegen Präsident Putin ist.

Als eine Art Vermächtnis ihres Mannes Alexej sieht Julia Nawalnaja die Autobiografie "Patriot" des über viele Jahre wichtigsten Oppositionellen in Russland. Das Buch erscheint zwar nicht in Russland, aber auf Russisch und in 19 weiteren Sprachen, darunter auf Deutsch (Verlag S. Fischer). Es sei ein wichtiges Zeugnis vom Mut des schärfsten Gegners von Kremlchef Wladimir Putin und vom Glauben an eine bessere Zukunft Russlands, sagt die 48-Jährige. Sie hat das mehr als 500 Seiten dicke Werk mit vielen Fotos der Familie und der politischen Auftritte selbst nach dem Tod Nawalnys fertiggestellt.

Nawalnaja unterstreicht, was auch Leser:innen rasch auffällt: Dass Alexej Nawalny auch in den dunkelsten Stunden der Haft – trotz Folter und Krankheit – nie seinen Humor und Optimismus verlor. Wer Nawalnys politische Karriere verfolgt hat, kennt viele Stationen des Buches. Und er kennt auch die beißend scharfe Kritik des Oppositionsführers - bei öffentlichen Auftritten vor Tausenden Demonstrant:innen, in seinen Sendungen im Internet oder vor Gericht.

Im Video: Nawalny-Witwe warnt vor Putin

Er gibt aber in der Gesamtschau auf sein Leben auch sehr intime Einblicke. Eindrücke vom Schicksal eines Mannes, der wie kein anderer mit unzähligen Enthüllungen ein mafioses System unter Putin anprangerte, aber auch von der Liebe zu seiner Frau Julia und seinen Kindern Dascha und Sachar getragen wurde. Nawalnaja selbst sagt in einem Clip bei Instagram, sie habe immer wieder lachen und weinen müssen, als sie seine begonnene Arbeit an dem Buch beendete.

Bedeutender Kämpfer gegen Korruption

Nawalny erzählt, wie er als Kind eines Offiziers in der zerfallenden Sowjetunion über das Jurastudium und die Arbeit als Anwalt zum bedeutendsten Kämpfer gegen Korruption in dem Riesenreich wurde. Die Biografie ist nicht nur ein unterhaltsames Zeugnis, wie ein politisch sehr wacher Mensch Zeitgeschichte erlebte. Der Leser erfährt auch von Jugendsünden und Nawalnys Versuch, mit einer umstrittenen Zusammenarbeit mit Rechtsextremen Front zu machen gegen den Kreml.

Über weite Strecken ist das Buch auch ein Nachschlagewerk, wie politische Graswurzelarbeit weitab westlicher Vorstellungen in einem autoritären System funktioniert - oder eben nicht. Der mit internationalen Preisen ausgezeichnete Nawalny schaffte es, ein breites politisches Netzwerk aufzubauen, mit seiner Anti-Korruptions-Stiftung die Mächtigen bloßzustellen, bis Putins Apparat immer stärker zur Gegenwehr überging. Nawalny schildert auch die zahlreichen Angriffe auf ihn, die mit dem Giftanschlag mit dem Nervengift Nowitschok 2020 in Sibirien ihren Höhepunkt erreichten.

Der Kremlgegner überlebte damals nur knapp. Er erschüttert seine Leser:innen mit Details zum Todeskampf im Flugzeug und lässt sie dann auf der Zeitreise aufatmen, als er in der Charité in Berlin – viel langsamer als in einem Hollywood-Film – aus dem Koma erwacht. Er erlernt wieder das Leben und bekommt am Tag der Entlassung auch Besuch von Kanzlerin Angela Merkel. Der weltweit beachtete Kriminalfall, den der Machtapparat in Moskau nie untersuchen wollte, war letztlich auch der Auslöser für das Buchprojekt.

Rückkehr nach Russland trotz Todesgefahr

Nawalny antwortet ausführlich auf die immer wieder gestellte Frage, warum er trotz drohender Inhaftierung und Todesgefahr von Berlin nach Moskau zurückgeflogen sei. Nur so könne er glaubhaft in seiner Liebe zu Russland sein. Alles andere wäre Verrat. Seine Biografie beleuchtet nicht zuletzt den schwierigen Balanceakt, für politische Überzeugungen Familienglück und das eigene Leben zu opfern.

"Mir war von Anfang an bewusst, dass ich lebenslang im Gefängnis sitzen werde", heißt es an einer Stelle und an einer anderen: "Ich werde den Rest meines Lebens im Gefängnis verbringen und dort sterben. Es wird niemand da sein, von dem ich mich verabschieden kann."

Im Video: Das würde passieren, wenn Putin nach Deutschland reist

Nawalny starb am 16. Februar allein im Straflager "Polarwolf" in der Arktisregion unter nicht geklärten Umständen. Tagelang weigerten sich die Behörden, seine Leiche herauszugeben, bis seine Mutter Ljudmila Nawalnaja in einem Videoappell an Putin die Erpressungsversuche öffentlich machte. Sie erreichte es letztlich, dass Nawalny am 1. März unter großer Anteilnahme Tausender Menschen in Moskau beerdigt wurde.

Buch als "Denkmal" für den Oppositionsführer

Nawalny selbst zeigt sich in dem Buch im Reinen mit sich. Er habe in seinem kurzen Leben selbst viel bewegen können, mehr als viele andere - und meint, dass das Buch, "falls sie mich endgültig erledigen sollten, mein Denkmal sein wird".

Sein Vermächtnis bewahren soll nicht nur dieses Buch. Julia Nawalnaja hat schon kurz nach seinem Tod erklärt, seinen politischen Kampf gegen Putin fortzusetzen. Sie lebt wie die Kinder im Ausland. Sie lenkt bei Treffen mit Staatenführern wie US-Präsident Joe Biden und Kanzler Olaf Scholz immer wieder auch das Augenmerk auf den notwendigen Kampf gegen Putins Krieg gegen die Ukraine. Und sie setzt sich für die Freilassung von politischen Gefangenen ein, wie es sie im Sommer bei einem Austausch auch mit Deutschland gab.

Nawalnys Anti-Korruptions-Stiftung ist in Russland als extremistisch verboten. Aber die prominentesten Vertreter seines Teams arbeiten längst im Ausland weiter - wenngleich mit weniger Schlagkraft als früher. Politische Kommentatoren hatten stets befürchtet, dass der Wegfall der Galionsfigur Nawalny für die Opposition ein lebensbedrohlicher Schlag sein könnte. Monate nach seinem Tod zeigt sich das Lager der Kremlgegner unterschiedlicher Couleur heute tatsächlich zerstrittener denn je.

