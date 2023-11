Eines der seltensten Tiere der Welt: Sumatra-Nashorn in Indonesien geboren

Nur noch rund 80 Exemplar der kleinsten Nashorn-Art gibt es weltweit. Darum wird jede Geburt von Nachwuchs ganz besonders gefeiert.

Das Wichtigste in Kürze Die Sumatra-Nashörner gehören zu den seltensten Säugetieren der Welt.

In einem indonesischen Nationalpark ist jetzt ein Nashorn-Baby zur Welt gekommen.

Aufgrund von Jagd und Umweltzerstörung gibt es nur noch schätzungsweise 80 Exemplare weltweit.

Bei dieser vom Aussterben bedrohten Art zählt wirklich jedes Exemplar. Umso größer ist jetzt die Freude über die Geburt eines Sumatra-Nashorns in einem indonesischen Nationalpark. Das männliche Kalb sei bereits das zweite Nashorn-Baby, das in diesem Jahr im Nationalpark Way Kambas im Osten der Insel Sumatra auf die Welt gekommen sei, teilte das örtliche Umweltministerium mit. Sumatra-Nashörner gehören zu den seltensten Säugetieren der Welt.

Kleines Sumatra-Nashorn geboren

Das Mini-Nashorn war am Samstag (25. November) am 460. Tag der Schwangerschaft seiner Mutter zur Welt gekommen - zehn Tage früher als der errechnete Termin. Bislang hat es noch keinen Namen. Seine Eltern sind die siebenjährige Delilah, die selbst in dem Park geboren wurde, und der Bulle Harapan, der 2007 im Zoo von Cincinnati in den USA auf die Welt kam. 2015 hat er in Way Kambas ein neues Zuhause gefunden. Nach Angaben des Ministeriums lebt seither kein Sumatra-Nashorn mehr außerhalb von Indonesien.

Es handelt sich um die kleinste der fünf weltweit existierenden Nashorn-Arten. Anders als bei anderen Arten ist der Körper der Tiere behaart. Sie tragen zwei Hörner und verfügen über ein großes Repertoire an Lautäußerungen, wie Quietschen, Summen und Schnauben.

Nur noch 80 Sumatra-Nashörner weltweit

Sumatra-Nashörner (Dicerorhinus sumatrensis) waren in Südostasien einst weit verbreitet. Jagd auf die Tiere und die Zerstörung ihrer Lebensräume haben den Bestand auf heute schätzungsweise 80 Exemplare schrumpfen lassen. "Dieses Nashorn ist so selten, dass nur wenige Menschen jemals eines in freier Wildbahn gesehen haben", schreibt die Sumatra-Nashorn-Allianz auf ihrer Webseite. Dem Bündnis gehören unter anderem die indonesische Regierung, der WWF, die Weltnaturschutzunion IUCN und die Internationale Rhino Foundation an.