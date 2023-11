Der Schienenverkehr in Deutschland liegt seit Mittwochabend weitgehend still. Grund ist ein 20-stündiger Warnstreik der Lokomotivführer-Gewerkschaft.

Das Wichtigste in Kürze Der Streik dauert bis Donnerstagabend und führt zu erheblichen Einschränkungen im Fern-, Regional- und Güterverkehr.

Die GDL fordert eine Reduzierung der Arbeitszeit für Schichtarbeiter auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich sowie weitere finanzielle Verbesserungen

Für Mittwoch und Donnerstag gebuchte Tickets bleiben gültig und können zu einem späteren Zeitpunkt ohne Zugbindung genutzt werden; Sitzplatzreservierungen sind kostenfrei stornierbar.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) erhöht im Tarifkonflikt mit der Bahn den Druck: Seit Mittwochabend lähmt ein 20-stündiger bundesweiter Warnstreik den Schienenverkehr. Bis 18:00 Uhr am heutigen Donnerstag (16. November) wird es fast keinen Zugverkehr mehr geben. Worum gestritten wird und wie sich Fahrgäste darauf einstellen sollten:

Welche Verkehre sind betroffen?

Wegen des Warnstreiks sind nach Angaben der Bahn erhebliche Einschränkungen im Fern-, Regional- und Güterverkehr auf der Schiene geplant. Nach Angaben des Konzerns fallen im Laufe des Tages mehr als 80 Prozent der ICE- und IC-Züge aus. "Erfahrungsgemäß wird es auch im Regionalverkehr zu massiven Einschränkungen kommen", sagte ein Bahnsprecher am Mittwoch. "Wir rechnen auch damit, dass in einigen Regionen gar keine Züge mehr fahren können."

Welche Regionen sind betroffen?

Die Bahn macht hierzu keine konkreten Angaben. Die Erfahrung zeigt, dass vor allem in den ostdeutschen Bundesländern viele Beschäftigte bei der GDL organisiert sind. Es ist daher wahrscheinlich, dass dort vielerorts im Regionalverkehr nichts mehr geht.

Viele Mitglieder hat die GDL auch in Stuttgart und Frankfurt. In beiden Städten dürfte der S-Bahn-Verkehr stark betroffen sein. In anderen Regionen, etwa in Hessen oder Rheinland-Pfalz, kann dagegen nur sehr eingeschränkt gefahren werden. Generell hat die Bahn ihre Fahrgäste dazu aufgerufen, während des Warnstreiks nach Möglichkeit ganz auf Reisen mit der Bahn zu verzichten.

Wie lange dauert der Warnstreik?

Der Warnstreik wurde offiziell am späten Mittwochabend ausgerufen. Wie die Bahn mitteilte, mussten aber schon vorher einige Verbindungen aus dem Fahrplan genommen werden. Nur so sei gewährleistet, dass die Züge nicht auf freier Strecke stehenbleiben und nach dem Streik schnell dort sind, wo sie gebraucht werden.



Nach Angaben der GDL soll der Arbeitskampf am Donnerstag um 18 Uhr zu Ende sein. Bis zur Wiederaufnahme des Verkehrs ohne Einschränkungen nach diesem Zeitpunkt werden aber voraussichtlich noch einige Stunden vergehen. Ziel der Bahn ist es nach eigenen Aussagen, dass der Zugverkehr zum Betriebsstart am frühen Freitagmorgen wieder uneingeschränkt läuft.

Wo finde ich Informationen über meinen Zug?

Auf den digitalen Kanälen des Konzerns hat die Bahn einen Notfahrplan erstellt. Ob ein Fern- oder Regionalzug fährt oder nicht, wird über die Bahn-App oder die Internetseite angezeigt. Unter der Telefonnummer 08000-996633 hat die Bahn zudem eine Hotline für individuelle Auskünfte eingerichtet.

Was geschieht mit meinem Ticket?

Wer für Mittwoch oder Donnerstag ein Ticket gebucht hat, kann dieses auch später nutzen. Die Bahn hat die Zugbindung aufgehoben. "Das Ticket gilt für die Fahrt zum ursprünglichen Ziel, auch mit geänderter Streckenführung", hieß es. Sitzplatzreservierungen können kostenlos storniert werden.

Warum streikt die GDL?

Überraschend kam am Dienstag die Ankündigung von Warnstreiks. In der ersten Verhandlungsrunde am vergangenen Donnerstag hatten sich beide Seiten geeinigt, im Wochenrhythmus zu verhandeln. Als ersten Verhandlungserfolg hatte GDL-Chef Claus Weselsky dies nach den Gesprächen bezeichnet. Danach war nicht geplant, zu streiken. "Doch offenbar haben die Unternehmen das Entgegenkommen der GDL falsch verstanden, vielleicht sogar als Schwäche interpretiert", teilte die Gewerkschaft dann am Dienstag mit.



Zur Begründung verweist die GDL immer wieder auf ihre Kernforderung in der Tarifauseinandersetzung: die Verkürzung der Arbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Auf diese Forderung war die Bahn in ihrem ersten Angebot nicht eingegangen. Außerdem fordert die Gewerkschaft unter anderem 555 Euro mehr im Monat sowie einen Inflationsausgleich.

Die Bahn hatte elf Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von 32 Monaten und ebenfalls den Inflationsausgleich im Angebot. Eigentlich wollten sich beide Seiten am Donnerstag wieder zu Verhandlungen treffen. Nach der Warnstreikankündigung sagte die Bahn die Gespräche ab.