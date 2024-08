Ein geleaktes Telefonat zeigt einmal mehr widersprüchliche Aussagen von US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump auf: Diesmal geht es um eine frühere Lobeshymne auf den Demokraten Tim Walz - den er jetzt für den gleichen Vorfall kritisiert.

Am 5. November 2024 findet die Präsidentschaftswahl in den USA statt und der Wahlkampf läuft auf Hochtouren. Auf der einen Seite: die Republikaner Donald Trump und sein Vize-Kandidat J. D. Vance. Auf der anderen Seite: die Demokratin Kamala Harris mit dem frisch ernannten Vize-Kandidaten Tim Walz.

Eine Angriffsstrategie des konservativen Lagers ist Walz' Umgang mit den Ausschreitungen in Minnesota im Mai und Juni 2020. Das Problem nur: Die Beschuldigungen von Trump sind widersprüchlich.

Das geleakte Telefonat von Donald Trump: Das hat es damit auf sich

Im Mai 2020 starb der Schwarze George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis, was landesweite Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus auslöste. Es kam zu den "Black Lives Matter"-Protesten (zu Deutsch: "Schwarze Leben sind wichtig") im ganzen Land. Infolge der heftigen Proteste in Minneapolis rief Gouverneur Tim Walz nach einigen Tagen die Nationalgarde zur Eindämmung der Gewalt.

Am 1. Juni 2020 lobte dann der damalige US-Präsident Trump in einem Telefonat Walz für dessen Umgang mit den Protesten und nannte ihn einen "exzellenten Kerl".

Und genau dieses Telefonat wurde nun geleakt, seit dem 6. August von mehreren US-Medien zitiert und in sozialen Medien von Kamala Harris' Wahlkampfteam verbreitet. "Ich weiß, dass Gouverneur Walz am Telefon ist, und wir haben gesprochen, und ich bin rundum einverstanden mit der Art und Weise, wie er die Sache in den vergangenen Tagen gehandhabt hat", so Trump unter anderem in der Aufzeichnung.

Das ist der Widerspruch

Die Republikaner:innen kritisieren nun aber, dass Walz die Mobilisierung der Nationalgarde verzögert habe, was zu massiven Ausschreitungen und Schäden geführt haben soll. Trump lobte ihn aber einst in höchsten Tönen und erzählt inzwischen laut "Spiegel Online", dass er Minneapolis gerettet haben soll.

Walz selbst reagiert gelassen auf die Kritik und erklärte kürzlich Reportern: "Es ist, wie es ist. Und ich glaube einfach, dass wir unser Bestes versuchen.“ Trump hat sich zu dem Vorfall - Stand 8. August - noch nicht geäußert.