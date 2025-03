Sieben Bewerber:innen machen sich Hoffnung auf den Posten des noch amtierenden IOC-Präsidenten Thomas Bach. Wer macht das Rennen?

Die frühere Top-Schwimmerin Kirsty Coventry rückt als erste Frau an die Spitze des Internationalen Olympischen Komitees. Die 41-Jährige aus Simbabwe wurde bei der 144. IOC-Generalversammlung in einem griechischen Ferienresort zur Nachfolgerin des Deutschen Thomas Bach gewählt. Coventry ist damit auch das erste IOC-Mitglied aus Afrika, das die olympische Dachorganisation in seiner 136-jährigen Geschichte anführen wird.

Die Wahl gilt als intransparent

Insgesamt 100 Mitglieder konnten in Griechenland auf der 144. IOC-Sitzung ihre Stimme abgeben. Allerdings unter Ausschluss der Presse. Die Weltöffentlichkeit erfährt erst nach der internen Wahl, wer auf Thomas Bach an die Spitze des IOCs folgt.

Die 41-jährige Kirsty Coventry aus Simbabwe, die als langjährige IOC-Funktionärin und Sportministerin tätig war, zählte als Favoritin. Aber auch der 68-jährige Lord Sebastian Coe, der die Olympischen Spiele in London organisierte, sowie der 65-jährige Juan Antonio Samaranch, ein Investmentbanker aus Spanien.

