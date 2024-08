USA: Erster gemeinsamer Auftritt mit Harris - Vize Walz auf Konfrontationskurs

In seiner neuen Funktion als Vize von Kamala Harris spottet der Demokrat Tim Walz über sein republikanisches Gegenüber J.D. Vance - und gibt sich auch sonst angriffslustig.

Das Wichtigste in Kürze Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris und ihr Vize Tim Walz traten erstmals bei einer gemeinsamen Wahlkampfveranstaltung auf.

Bei seiner ersten Rede als "Running Mate" ist Tim Walz zum verbalen Angriff auf die republikanische Gegenseite übergegangen - im Fokus seiner Kritik stand unter anderem Donald Trumps Vizekandidat J.D. Vance.

Bei seiner ersten Rede als "Running Mate" der demokratischen US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris ist Tim Walz zum verbalen Angriff auf die republikanische Gegenseite übergegangen. Im Fokus seiner Kritik stand unter anderem Donald Trumps Vizekandidat J.D. Vance, den er mit sarkastischen Worten bedachte:

"Wie alle normalen Menschen, mit denen ich im Landesinneren aufgewachsen bin, hat J.D. in (der Elite-Universität) Yale studiert, seine Karriere von Milliardären finanzieren lassen und dann einen Bestseller geschrieben, in dem er über die Menschen in seiner Heimat herzieht", sagte Walz.

Mit einer weiteren Bemerkung über seinen Konkurrenten ging Walz unter die Gürtellinie: "Ich kann es kaum erwarten, mit dem Kerl zu debattieren - wenn er vom Sofa aufsteht." Der spitzzüngige Kommentar nimmt Bezug auf einen schlüpfrigen Witz über Vance, der im Internet die Runde macht.

Nur wenige Stunden zuvor hatte Harris ihre Entscheidung für Walz als Vizekandidaten verkündet, nachdem lange über die Personalie spekuliert worden war. In Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania hatten sie dann ihren ersten gemeinsamen Wahlkampfauftritt. Das Duo wurde mit tosendem Jubel empfangen.

Walz attackiert auch Trump

Walz griff in seiner Rede auch den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Trump an und beschuldigte ihn, "Chaos und Spaltung" zu sähen.

Donald Trump kämpft nicht für Euch oder Eure Familie. Tim Valz

"Er saß nie an einem Küchentisch, wie dem, an dem ich aufgewachsen bin, wo wir uns gefragt haben, wie wir die Rechnungen bezahlen sollen. Er saß in seinem Country Club in Mar-a-Lago und hat sich überlegt, wie er die Steuern für seine reichen Freunde senken kann."

Im Video: Kamala Harris geht mit Tim Walz als Vize in die US-Präsidentschaftswahlen

Sich selbst und Harris stellte Walz als politischen Gegenentwurf dazu dar. "Sie glaubt an die Chance für jeden Einzelnen, in die Mittelschicht aufzusteigen. Sie glaubt an das Versprechen von Amerika. Wir müssen nur kämpfen", sagte Walz. Er dankte Harris für ihr Vertrauen und - mit Blick auf die Stimmung im Saal - "vielleicht noch viel mehr dafür, dass Du die Freude zurückgebracht hast".

Der 60-Jährige ist seit 2019 Gouverneur des Bundesstaats Minnesota und saß vorher lange als Abgeordneter im Repräsentantenhaus. Vor seiner politischen Laufbahn war er Lehrer. In seiner Rede hob Walz dies neben seiner Kindheit im ländlichen US-Bundesstaat Nebraska besonders hervor, ebenso wie seine Zeit in der Nationalgarde.