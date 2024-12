EU-Verteidigungskommissar warnt: "Sind nicht ausreichend auf Angriff vorbereitet"

Europas Verteidigungsfähigkeit steht laut EU-Kommissar Kubilius vor großen Herausforderungen. Er warnt vor russischen Aufrüstungen und fordert entschlossene Investitionen, um die EU besser abzusichern.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze EU-Kommissar Andrius Kubilius hält Europa derzeit nicht für ausreichend auf einen Angriff vorbereitet und sieht einen langen Weg zur Erfüllung der Nato-Anforderungen.

Geheimdienstinformationen zufolge könnte Russland bis 2030 bereit sein, EU-Staaten anzugreifen.

Kubilius plant zusammen mit der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas ein Strategiepapier zu Sicherheit und Verteidigung und fordert höhere Investitionen in den Schutz der EU.

Der neue EU-Verteidigungskommissar Andrius Kubilius hält Europa für unzureichend auf einen möglichen Angriff vorbereitet. "Um ehrlich zu sein, sind wir nicht ausreichend auf einen Angriff vorbereitet", erklärte der Litaue in einem Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Nach seiner Einschätzung werde es "Jahre dauern, bis wir in Europa die Fähigkeiten haben, die in den NATO-Plänen gefordert werden."

Im Video: Oreshnik-Angriff: Putins Hyperschallrakete sendet klares Signal nach Europa

Kubilius wies auf Geheimdienstinformationen hin, die Russland bis 2030 für einen Angriff auf EU-Staaten als vorbereitet einschätzen. "Experten sagen, dass Russland mittlerweile mehr Panzer produziert als an der Front einsetzt", warnte er.

Dennoch betonte er die Bedeutung, auf den "Ernstfall vorbereitet zu sein, vor dem die Geheimdienste warnen".

Unzählige Panzer werden eingelagert, und ich frage mich natürlich: Warum macht Russland das? Was hat Putin vor? Wir können darüber nur spekulieren. EU-Verteidigungskommissar Andrius Kubilius

Seit dem Amtsantritt der neuen EU-Kommission unter Ursula von der Leyen am 1. Dezember plant Kubilius, gemeinsam mit der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas in den ersten 100 Tagen ein Strategiepapier zu Sicherheit und Verteidigung vorzulegen. Der 67-jährige Konservative fordert zudem deutlich höhere Investitionen, um die EU gegenüber Russland abzusichern.