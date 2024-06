Europawahl 2024: 360 Millionen Bürger:innen zur Wahl aufgerufen

Vor 1 Stunde

Umfragen sehen die Union in Deutschland deutlich vorn

Umfragen zufolge dürften in etlichen der 27 EU-Staaten rechte Parteien stark abschneiden, unter anderem in Österreich, Frankreich und Italien. In Deutschland können CDU und CSU laut Umfragen damit rechnen, die Europawahl mit großem Vorsprung zu gewinnen.

Dahinter liegen SPD, Grüne und AfD in etwa gleichauf. Die erste Prognose für die Sitzverteilung des neuen Europaparlaments wird am Sonntag voraussichtlich zwischen 20.15 und 20.30 Uhr bekanntgegeben. Die ersten vorläufigen Ergebnisse aus einigen EU-Staaten werden nach 23.00 Uhr erwartet.