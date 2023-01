Ex-Abgeordneter sicher: Putin wird "nächsten Geburtstag nicht mehr erleben"

Glaubt man den Aussagen des Oppositionellen und ehemaligen russischen Abgeordneten Ponomarev, ist Putin angezählt. Der Kreml-Chef werde nicht vor Gericht zu Verantwortung gezogen, sondern von seinem inneren Kreis umgebracht, so seine Vermutung.

Anzeige

Der russische Oppositionelle Ilya Ponomarev ist sich sicher, dass Kreml-Chef Wladimir Putin nicht mehr lange zu leben hat. Wie die US-amerikanische Nachrichtenseite "Newsweek" berichtet, glaube Ponomarev, der inzwischen im Exil lebt, dass Putin "seinen nächsten Geburtstag nicht mehr erleben" werde. Der russische Präsident wird kommenden Oktober 71 Jahre alt.

"Putins Macht beruht auf seiner Position als Alphamännchen, als die Person, die unbesiegbar ist. 2022 war das Jahr, in dem diese Position zu schwinden begann", so Ponomarev weiter. Sein persönlicher Traum sei es, Putin "in Den Haag" zu sehen, so der Oppositionelle, der einst Mitglied im russischen Parlament war und 2014 als einziger gegen die Annexion der Krim gestimmt hatte. In der niederländischen Stadt Den Haag befindet sich der Internationale Strafgerichtshof (IStGH), der seit 2003 für die Verfolgung besonders schwerer Straftaten wie Völkermord und Kriegsverbrechen zuständig ist.

Putins innerer Kreis werde ihn töten

Allerdings glaube Ponomarev nicht daran, dass Putin tatsächlich vor Gericht landen wird. Denn: "Diejenigen, die ihn umgeben, werden nicht zulassen, dass er nach Den Haag geht, weil seine Aussage für sie sehr schädlich sein könnte." Also "wird er getötet", so seine Vermutung. Ilya Ponomarev, der die ukrainische Staatsbürgerschaft besitzt und an der Spitze der Oppositionsbewegung steht, hoffe, dass diese Russland in eine funktionierende Demokratie verwandeln werde.