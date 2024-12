Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, Jimmy Carter, ist verstorben. Er starb mit 100 Jahren in Georgia.

Der frühere US-Präsident Jimmy Carter ist tot. Der 39. Präsident der Vereinigten Staaten, der von 1977 bis 1981 regierte, starb am Sonntag im Alter von 100 Jahren in Plains im US-Bundesstaat Georgia, wie Carters Stiftung in Atlanta mitteilte.