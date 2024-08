Ex-Tennisstar Navratilova: Erstmals Mutter mit 67

Zweitmama war sie bereits, doch jetzt hat sie auch eigene Kinder: Der frühere Tennis-Star Martina Navratilova hat mit ihrer Ehefrau zwei Söhne adoptiert.

Anzeige

Die frühere Weltklasse-Tennisspielerin Martina Navratilova (67) und ihre Ehefrau Julia Lemigova (52) haben zwei Söhne adoptiert. "Wir sind überglücklich und sehen die Herausforderungen und die Belohnungen für alle", hieß es in einer Mitteilung von Navratilova, aus der US-Medien übereinstimmend zitierten. Das Alter und die Namen der Kinder sind nicht bekannt.

Lemigova, die in den USA aus der Reality-Serie "Real Housewives of Miami" bekannt ist, hat bereits zwei Töchter aus vorherigen Beziehungen. 2014 hatte sie die in Prag geborene Navratilova geheiratet, die zu den besten Tennisspielerinnen der Geschichte gezählt wird und Dauerrivalin von Steffi Graf war. Navratilova hatte zuletzt mehrere Krebserkrankungen bekämpft. Auch Sängerin Selena Gomez dachte bereits über eine Adoption nach, dann trat Benny Blanco in ihr Leben.