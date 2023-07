Extremwetter: Hier soll es am Wochenende fast 40 Grad heiß werden

Nachdem das Sturmtief "Poly" zwei Menschen – eine Frau aus dem Emsland und eine 51-Jährige in den Niederlanden – das Leben gekostet hat, normalisiert sich die Wetterlage in Deutschland wieder. Zudem kommt der Sommer mit heftigen Temperaturen zurück.

Nachdem am Mittwoch (6. Juli) das Sturmtief "Poly" über Norddeutschland gebraust ist, und die Feuerwehr zu etlichen Einsätzen gerufen wurde, soll sich die Lage zum Wochenende wieder normalisieren. Es solle sogar wieder richtig sommerlich heiß werden – mancherorts könne es bis zu 40 Grad geben.

Prognose

Insbesondere in Baden-Württemberg wird mit hochsommerlichen Temperaturen gerechnet. So könne es entlang des Oberrheingrabens besonders heiß werden, berichtet "T-online" und beruft sich dabei auf Angaben des Diplom-Meteorologen Dominik Jung.

Für Samstag (8. Juli) rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) zwischen 28 und 35 Grad – Sonntag werde es mit bis zu 37 Grad noch etwas heißer. Am Nachmittag des Sonntags bestehe daher ein leicht ansteigendes Schauer- und Gewitterrisiko, bei dem lokal kräftige Hitzegewitter möglich seien. Zudem werde es unangenehm schwül.

Die neue Woche beginnt, so Jung, mit bis zu 39 Grand. Insbesondere in den Regionen um Stuttgart könnten die Temperaturen drastisch ansteigen und es bleibt schwülheiß. Zudem ziehen am Vormittag des Montags (10. Juli) Schauer und einzelne Gewitter im Westen und Norden auf. In den übrigen Gebieten werde viel die Sonne scheinen und es soll meist trocken bleiben, ergänzt der DWD.

Erst am Dienstag (11. Juli) solle es wieder etwas kühler werden, mit Tageshöchstwerten um 22 Grad an der See und bis zu 30 Grad im Süden. Kräftige Schauer und Gewitter sind durchaus möglich.