Faeser verbietet Hamas und Netzwerk Samidoun in Deutschland

Nancy Faeser (SPD) hat die islamistische Palästinenserorganisation Hamas und das pro-palästinensische Netzwerk Samidoun verboten. Das hat die Bundesinnenministerin mitgeteilt.

Die geplanten Verbote der Hamas und des propalästinensischen Netzwerks Samidoun sind erfolgt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat die Organisationen verboten, teilte sie am Donnerstag (2. November) in Berlin mit.

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte in einer Regierungserklärung am 12. Oktober Betätigungsverbote für die im Gazastreifen herrschende und unter anderem von den USA als Terrororganisation eingestufte Hamas sowie für Samidoun angekündigt. Eine Sprecherin des zuständigen Bundesinnenministeriums erklärte in der vergangenen Woche, die Verbote würden jetzt "sehr schnell" vollzogen.

