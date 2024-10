Familiendrama in Leipzig: 13-Jährige verletzt Schwester tödlich

Eine Siebenjährige wird in Leipzig schwer verletzt und stirbt wenig später. Laut Polizei war die Schwester des Opfers für die Verletzungen verantwortlich.

Ein sieben Jahre altes Mädchen ist in Leipzig schwer verletzt worden und wenig später gestorben. Nach ersten Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft soll die 13 Jahre alte Schwester des Mädchens die Verletzungen verursacht haben, wie die Polizei am Samstag (26. Oktober) mitteilte. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.

Die Polizei war am Freitagabend (25. Oktober) zu einem Mehrfamilienhaus im Leipziger Stadtteil Kleinzschocher gerufen worden, wo das Kind schwer verletzt aufgefunden wurde, wie die Polizei weiter mitteilte. Es wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo es wenig später starb. Die 13 Jahre alte Schwester wird laut Polizei derzeit in einer Fachklinik behandelt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Hergang aufgenommen.

Die Kinder sollen allein zu Hause gewesen sein

Wie die "Bild" berichtet, verursachte, nach den bisherigen Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft, die große Schwester des Mädchens die tödlichen Verletzungen. "Die 13-Jährige wird derzeit in einer Fachklinik behandelt", teilte die Sprecherin mit. Die Kinder sollen allein zu Hause gewesen sein, ohne ihre Eltern.

Weitere Angaben machte die Polizei zum Schutz der Familie vorerst nicht. Die Familie lebte in einer guten Wohngegend von Leipzig. Die Mordkommission ermittelt zum genauen Hergang des Familiendramas. Das Motiv für die Tat ist noch unklar, heißt es in dem Bericht.

