Fisch-Rückruf bei Aldi, Kaufland, Netto: Heringsfilets und Heringssalate könnten Metall enthalten

Vor dem Verzehr diverser Heringssalate und Heringsfilets in Joghurtsauce wird dringend gewarnt: In den Packungen könnten kleine, dünne Metallfäden enthalten sein.

Die Friesenkrone Feinkost Heinrich Schwarz & Sohn GmbH ruft vorsorglich verschiedene Fischprodukte zurück. Dabei handelt es sich im Heringsfilets in Joghurtsauce und Heringssalate in der 400/200-Gramm-Packung, die in ganz Deutschland bei unterschiedlichsten Händlern zum Kauf angeboten werden.

Die Packungen der betroffenen Heringssalate und -filets stehen unter Verdacht, dass in gelieferten Zutaten möglicherweise vereinzelt kleine dünne Metallfäden enthalten sein könnten, so "Produktwarnung.eu". Betroffen sein soll ausschließlich Ware mit folgenden Mindesthaltbarkeitsdaten:

Aldi Nord/Aldi Süd: ALMARE Der Däne – Heringssalat mit Dill und Rosa Pfeffer, 200 Gramm; Mindesthaltbarkeitsdaten: 26.11.2024, 28.11.2024, 29.11.2024, 02.12.2024, 03.12.2024

Aldi Nord/Aldi Süd: ALMARE Der Rote – Roter Heringssalat mit Apfel und Roter Bete; 200 Gramm; Mindesthaltbarkeitsdaten: 26.11.2024, 28.11.2024, 29.11.2024, 02.12.2024, 03.12.2024

Aldi Nord/Aldi Süd: ALMARE Der Schwede – Heringshappen in Honig Senf Creme; 200 Gramm; Mindesthaltbarkeitsdaten: 26.11.2024, 28.11.2024, 29.11.2024, 02.12.2024, 03.12.2024

Aldi Nord/Aldi Süd: ALMARE Heringsfilets in Joghurtsauce; 400 Gramm; Mindesthaltbarkeitsdaten: 01.12.2024, 02.12.2024, 05.12.2024

Norma: "Fjordkrone" Heringsfilets in Joghurtsauce; 400 Gramm; Mindesthaltbarkeitsdaten: 26.11.2024, 03.12.2024, 05.12.2024

Kaufland: K-Classic Heringsfilets in Joghurtsauce; 400 Gramm; Mindesthaltbarkeitsdatum: 03.12.2024

Netto: SeaGold Heringsfilets in Joghurtsauce; 400 Gramm; Mindesthaltbarkeitsdaten: 28.11.2024, 29.11.2024, 02.12.2024, 03.12.2024, 05.12.2024