Flammen im Berliner Tiergarten - Teehaus brennt nieder

Ein Brand hat das Teehaus im Berliner Tiergarten größtenteils zerstört. Dutzende Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten zum Feuer ausrücken.

Ein Feuer hat das Restaurant Teehaus im Englischen Garten in Berlin zum Großteil zerstört. Das eingeschossige Gebäude in der Nähe von Schloss Bellevue ging in der Nacht zum Sonntag (8. September) aus zunächst ungeklärten Gründen in Flammen auf, wie Feuerwehr und Polizei mitteilten.

Das Reetdach ist nach Angaben der Feuerwehr abgebrannt und fast ganz eingestürzt. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.

85 Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten zu dem lodernden Feuer im Tiergarten aus. Die Löscharbeiten dauerten bis in den frühen Sonntagvormittag hinein an. Die Feuerwehr bekämpfte noch einige Glutnester. Eine Ausbreitung der Flammen auf den Park wurde aber verhindert. Das zerstörte Reetdach soll vom Technischen Hilfswerk abgehoben werden, wie die Feuerwehr mitteilte.

Der Zugang zum Brandort war für die Einsatzkräfte durch die Parklage erschwert, wie es hieß. Die nahe gelegene Altonaer Straße wurde gesperrt. Der Englische Garten, der in den 1950er-Jahren angelegt wurde, liegt in der Nähe von Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten und gehört zum Tiergarten. Die Parkanlage gilt als ein beliebtes Ausflugsziel.